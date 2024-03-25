137 погибших, еще больше раненых и четверо арестованных. Всё, что известно о теракте в «Крокусе», — с начала трагедии

Вечером 22 марта за 10 минут до выступления группы «Пикник» несколько мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в концертный зал Crocus City Hall. Они стали расстреливать зрителей без разбора, а потом подожгли здание.
Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт и возбудил уголовное дело. Наши коллеги из MSK1.RU cобрали всё, что известно за последние три дня после трагедии.
- Главное о первых минутах теракта
- Первые кадры с места происшествия
- Погибшие и раненые
- Задержания террористов
- Власти — о теракте
- Усиление в метро и на вокзалах
- Обращение Путина
- Кто заявлял о причастности к теракту
- Что известно про ЧОП
- Кто владельцы «Крокуса»?
- Мемориалы по всей стране
- «Крокус» после теракта
- Что будет с «Крокусом»?
- Арест террористов
Главное о первых минутах теракта
Неизвестные открыли стрельбу перед началом концерта группы «Пикник»;
по словам очевидцев, огонь открыли как минимум пять человек в камуфляже;
у охраны концертного зала не было огнестрельного оружия;
после стрельбы в здании произошло два взрыва, начался пожар;
огнем охватило кровлю и треть здания, пожару присвоили повышенный ранг сложности;
пожарные спасли более 100 человек при пожаре;
к оказанию помощи пострадавшим привлекли больше 70 бригад скорой помощи;
была версия, что четверым преступникам удалось скрыться, еще несколько стрелявших забаррикадировались в здании;
по данным источника «112», рядом со зданием обнаружен заминированный автомобиль. После обследования территории взрывчатых веществ не обнаружено;
в аэропортах и на вокзалах, а также на станции метро «Мякинино» усилили меры безопасности;
движение транспорта на МКАД в районе Crocus City Hall было затруднено в обе стороны;
следователи СК завели уголовное дело по статье «террористический акт»;
в Москве 24 марта отменили все культурно-массовые и спортивные мероприятия;
все билеты на концерт группы «Пикник» были проданы. Вместимость зала Crocus City Hall — 7300 человек.
Первые кадры с места происшествия
На самых первых видео, которые начали публиковать очевидцы, было заметно, что несколько людей открыли стрельбу по зрителям в концертном зале. На кадрах также видно, что посетители в панике, на фоне звучит автоматная очередь. Люди пытались бежать, на полу — лужи крови.
Люди пытаются выбраться из здания. Кто-то перелезает через сиденья, кто-то хватает детей за руки. Видно, что началась давка.
— Двери закрой. Закройте двери, — кричат на видео люди. После этого раздается женский визг. А затем звуки стрельбы.
Люди падают на пол. Из разных уголков сцены заметны вспышки — выстрелы террористов.
Погибшие и раненые
Число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 137 человек. Среди них есть трое детей. Об этом вечером 24 марта сообщил Следственный комитет.
Идет процедура опознания. 68 тел уже опознаны. В ходе осмотра «Крокуса» силовики не выявили заминированных тел и иных следов минирования.
Минздрав Подмосковья также обновил список пострадавших, в нем 182 человека.
Задержания террористов
Глава ФСБ Александр Бортников 23 марта доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокусе». Об этом сообщали в Кремле. Там же уточняли, что силовики продолжают искать пособников по делу о теракте.
— По предварительной информации, «Рено», на котором передвигались подозреваемые, был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться, — ранее заявлял депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Власти — о теракте
Публикуем официальные комментарии властей о трагедии.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене всех мероприятий в столице.
— Сегодня в ТЦ «Крокус Сити» произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося. Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере, — написал Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
О трагедии высказался и губернатор Московской области Андрей Воробьев:
— На месте делается всё для спасения людей. Работает СОБР. Около «Крокуса» более 70 бригад скорой помощи, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, — сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Председатель Совета безопасности Дмитрий Медведев также прокомментировал теракт:
— Семьям погибших в теракте — искренние соболезнования, душевных сил всем близким пострадавших. Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Мировой опыт. Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе — невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. Смерть за смерть, — написал в своем официальном Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил действия террористов:
— Выражаю свои искренние соболезнования всем родным и близким пострадавших в результате гнусного теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве. Этот трагический инцидент причинил невосполнимую утрату и боль многим людям, и мы разделяем ваше горе и скорбь в этот тяжелый момент, — написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. — Такое могут сотворить только трусы и ничтожества, которые смелы только перед беззащитными и невооруженными людьми, женщинами, детьми. Компетентные органы обязательно выявят, привлекут к ответственности и накажут всех причастных в самое короткое время. Меры против террористов должны быть самыми жесткими и суровыми.
Усиление в метро и на вокзалах
Дептранс Москвы сообщал, что на станции метро, которая находится около Crocus City Hall, начались массовые досмотры пассажиров. Также усиление появилось на железнодорожных вокзалах и в центре Москвы.
— Наш приоритет — безопасность пассажиров, персонала и инфраструктуры. Вопросы безопасности в Московском метрополитене всегда на первом месте, проходят усиленные досмотры пассажиров. На станции «Мякинино» работают вооруженная ведомственная охрана правительства Москвы, дополнительные силы службы безопасности метро, а также сотрудники УВД на метрополитене. Станция «Мякинино» работает штатно на вход и выход, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Обращение Путина
Президент объявил 24 марта днем общенационального траура. В субботу, 23 марта, он выступил с обращением к россиянам в связи с терактом в Crocus City Hall.
— Обращаюсь к вам в связи с кровавым варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чём не повинных людей, наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины, — говорил в начале своего обращения президент.
Кто заявлял о причастности к теракту
О том, кто возьмет на себя ответственность за случившееся, пока распространяются только непроверенные сообщения в Telegram-каналах. Через некоторое время после появления их уже называют фейками. Так, первым был вброс про ИГИЛ (террористическая организация, деятельность запрещена в РФ), затем про запрещенную в Российской Федерации националистическую организацию «Русский добровольческий корпус» (РДК). Во время обращения президент России Владимир Путин заявил, что для террористов из «Крокуса» с украинской стороны готовили «окно».
— Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы, — сказал Путин.
Что известно про ЧОП
За безопасность в «Крокус Сити Холле», где произошел кровавый теракт, отвечало ЧОП «Крокус Профи». «Крокус Профи» существует с февраля 2003 года. Компания зарегистрирована в подмосковном Красногорске — там же, где находится концертная площадка. ЧОП обеспечивало безопасность не только в «Крокусе», его сотрудники охраняют торговые центры «Твой Дом», Vegas и «Крокус Экспо», которые тоже принадлежит миллиардеру Аразу Агаларову.
ЧОПом владеют два бизнесмена — 56-летний Камил Алиев (держит 90% компании) и 67-летний Виктор Котов (10%). У Алиева есть еще одна охранная компания — «Авангард». У этого ЧОПа, в отличие от «Крокус Профи», есть действующая лицензия на частную охранную деятельность от Росгвардии Московской области. Подробнее о владельцах — в большом тексте.
Кто владельцы «Крокуса»?
Эпицентр трагедии — Crocus City Hall — принадлежит российскому предпринимателю Аразу Агаларову и его сыну — известному певцу Эмину. Вечером 22 марта они тоже были на месте теракта.
Концертный зал входит в структуру Crocus Group, которой владеет российский миллиардер Араз Агаларов. Предприниматель говорил в интервью РБК, что изначально он планировал построить аналог расположенных в Лас-Вегасе казино-центров MGM Grand, Venetian и Caesar Palace. Однако от этой концепции пришлось отказаться из-за введения запрета на игорный бизнес.
68-летний Араз Агаларов является президентом и владельцем группы компаний Crocus Group. Он родился и учился в Баку, дружил с Муслимом Магомаевым. В 1983 году будущий бизнесмен переехал в Москву и окончил Высшую школу профсоюзного движения, получив степень кандидата экономических наук. Подробнее о владельцах концертного зала — читайте на сайте.
Владельцы Crocus City Hall выпустили заявление. Они выразили соболезнования семьям погибших и пообещали сделать всё возможное, чтобы помочь расследованию теракта.
— Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено. Благодарим за вашу поддержку, — сказано в заявлении.
Мемориалы по всей стране
Во всей России 24 марта — день общенационального траура. Даже ночью люди продолжали приходить к мемориалу у «Крокуса». Сотни москвичей принесли горы цветов, свечей и детских игрушек. С каждой минутой их становится только больше.
Многие приходят с детьми и даже целыми семьями.
— Очень-очень много людей. Они не помещаются уже у здания «Крокус Сити Холла» и почти уже на весь «Крокус Экспо» растянулись все очереди, — передавал корреспондент MSK1.RU с места событий.
«Крокус» после теракта
Спасатели продолжают разгребать завалы после теракта в «Крокусе». Часть здания превратилась в пепелище.
Что будет с «Крокусом»?
Компания «Крокус Интернешнл», которая владеет концертным залом, где произошла трагедия, заявила, что здание будет восстановлено. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая выступила против реконструкции здания «Крокус Сити Холл». По ее словам, на месте трагедии нужно создать мемориал.
— Я считаю, что [это] мемориал. В любом случае это не должно быть никакое увеселительное место. Невозможно представить, что после такой трагедии там, кроме слез, могут быть какие-то еще эмоции. Если только сплочение, то, что сделает нас сильнее. Остановить, не повторить, никогда не забыть и всегда помнить, — сказала MSK1.RU Татьяна Буцкая. — У нас есть слова, названия, которые вызывают однозначную дрожь: «Норд-Ост», «Зимняя Вишня», теперь «Крокус».
Арест террористов
Вечером 24 марта Басманный суд Москвы отправил под стражу обвиняемых в совершении теракта в «Крокусе». Четверо подозреваемых пробудут в СИЗО как минимум до 22 мая.
Их имена — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов — самый младший в группе, ему 19 лет. В зал суда его завезли на носилках.
Трое обвиняемых признали свою вину, о четвертом (Файзове) суд этого не сообщает. Каждый имел те или иные увечья, все мужчины вели себя отрешенно, смотрели в пол. Никто из обвиняемых не был ранее судим в России.
Все обвиняются в преступлении по пункту «б» части 3 статьи 205 УК России «Теракт, повлекший смерть человека». За него может грозить наказание от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненное лишение свободы.