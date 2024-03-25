137 погибших, еще больше раненых и четверо арестованных. Всё, что известно о теракте в «Крокусе», — с начала трагедии

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Публикуем официальные комментарии властей о трагедии.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене всех мероприятий в столице.

— Сегодня в ТЦ «Крокус Сити» произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося. Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере, — написал Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

О трагедии высказался и губернатор Московской области Андрей Воробьев:

— На месте делается всё для спасения людей. Работает СОБР. Около «Крокуса» более 70 бригад скорой помощи, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, — сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.



Председатель Совета безопасности Дмитрий Медведев также прокомментировал теракт:



— Семьям погибших в теракте — искренние соболезнования, душевных сил всем близким пострадавших. Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Мировой опыт. Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе — невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. Смерть за смерть, — написал в своем официальном Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.



Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил действия террористов: