SHAMAN возложил цветы. У «Крокуса» прошла акция памяти погибшим в теракте

В день общенационального траура в память о погибших в теракте на стенах здания Crocus City Hall вывели проекцию летящих белых журавлей. За акцией наблюдали сотни людей, пришедших сегодня к мемориалу.
Сначала погибших почтили минутой молчания, затем на установленных заранее колонках заиграла песня Муслима Магомаева «Журавли», посвященная погибших в годы Великой Отечественной войны солдатам. Сгоревший концертный зал был назван именем легендарного артиста.
Перед минутой молчания певец SHAMAN возложил букет гвоздик к мемориалу у «Крокуса». Артист пришел в черном и закрыл лицо маской.
Следом включили песню «Жить», написанную композитором Игорем Матвиенко после авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Ее в 2016 году исполняли 27 артистов, среди которых Григорий Лепс, Полина Гагарина, Гари Сукачев, Тимати, Николай Расторгуев.
Композиции проигрывались на колонках, заранее установленных у стена «Крокуса».
Вечером 22 марта за несколько минут до выступления группы «Пикник» несколько мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в концертный зал Crocus City Hall. Они стали расстреливать зрителей без разбора, а потом подожгли здание.
Подозреваемых задержали рано утром на следующий день. Всего ФСБ России пока заявила о причастности 11 человек, четверых из них следствие называет непосредственными исполнителями. Их допрашивают в Следственном комитете.
Сейчас в «Крокусе» продолжается разбор завалов, устанавливаются личности жертв. По последним данным МЧС, при теракте пострадали 182 человека, погибли 137. 24 марта в России объявлен днем общенационального траура. В этой трансляции мы собираем всё, что известно о трагедии.
Редакция MSK1.RU приносит соболезнования семьям погибших и пострадавших в теракте.
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