SHAMAN возложил цветы. У «Крокуса» прошла акция памяти погибшим в теракте

На стену здания вывели проекцию "Журавли" Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











В день общенационального траура в память о погибших в теракте на стенах здания Crocus City Hall вывели проекцию летящих белых журавлей. За акцией наблюдали сотни людей, пришедших сегодня к мемориалу.

Сначала погибших почтили минутой молчания, затем на установленных заранее колонках заиграла песня Муслима Магомаева «Журавли», посвященная погибших в годы Великой Отечественной войны солдатам. Сгоревший концертный зал был назван именем легендарного артиста.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Перед минутой молчания певец SHAMAN возложил букет гвоздик к мемориалу у «Крокуса». Артист пришел в черном и закрыл лицо маской.

Источник: Москва 24 / T.me











Следом включили песню «Жить», написанную композитором Игорем Матвиенко после авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Ее в 2016 году исполняли 27 артистов, среди которых Григорий Лепс, Полина Гагарина, Гари Сукачев, Тимати, Николай Расторгуев.



Источник: Вера Борисова / MSK1.RU











Источник: Вера Борисова / MSK1.RU











Композиции проигрывались на колонках, заранее установленных у стена «Крокуса».

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Вечером 22 марта за несколько минут до выступления группы «Пикник» несколько мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в концертный зал Crocus City Hall. Они стали расстреливать зрителей без разбора, а потом подожгли здание.





Подозреваемых задержали рано утром на следующий день. Всего ФСБ России пока заявила о причастности 11 человек, четверых из них следствие называет непосредственными исполнителями. Их допрашивают в Следственном комитете.



Сейчас в «Крокусе» продолжается разбор завалов, устанавливаются личности жертв. По последним данным МЧС, при теракте пострадали 182 человека, погибли 137. 24 марта в России объявлен днем общенационального траура. В этой трансляции мы собираем всё, что известно о трагедии.

