НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-5°

пасмурно, без осадков

ощущается как -9

2 м/c,

южн.

 750мм 84%
Подробнее
0 Пробки
USD 92,61
EUR 100,22
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Путин выступил с обращением в связи с терактом

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Теракт в Crocus City Hall
Дома, о которых все говорят
Скандал во дворе из-за проезда
Доступное протезирование зубов
Возмутительная улица Писарева
Находит работу студентам
НГС в Telegram
Происшествия Теракт в Crocus City Hall «То, что разрушено, будет восстановлено». Владельцы Crocus City Hall сделали заявление

«То, что разрушено, будет восстановлено». Владельцы Crocus City Hall сделали заявление

В компании выразили соболезнования семьям погибших

76
Написать комментарий
Огонь охватил 12 тысяч квадратных метров

Компания «Крокус Интернешнл», которая владеет концертным залом, где произошла трагедия, выразила соболезнования семьям погибших. Представители отметили, что собираются восстановить Crocus CIty Hall.

Приводим текст заявления полностью.

Вместе со всей Россией мы скорбим по умершим и надеемся на скорейшее выздоровление тех, кто пострадал в этой чудовищной трагедии. В эти тяжелые дни мы делаем и будем делать все возможное, чтобы помочь властям и специальным службам в их нелегкой работе, а также вместе со всей страной помочь жертвам теракта.

Мы благодарим всех зрителей, партнеров, артистов за невероятную поддержку и деятельную помощь в этот тяжелый момент для нашей компании и для всей страны.

Отдельная благодарность команде концертного зала, которая в кризисной ситуации действовала профессионально, четко и героически, благодаря чему удалось спасти большинство гостей и сотрудников, находившихся в «Крокус Сити Холле» в этот вечер.

К сожалению, ни одно событие такого масштаба не обходится без провокаций, спекуляций и клеветы в средствах массовой информации и соцсетях. Мы признательны всем журналистам, которые круглосуточно вместе с нами работают на месте трагедии и дают проверенную и правдивую информацию от первоисточников.

Наша компания работает более 30 лет, а в стенах концертного зала «Крокус Сити Холл», носящего имя великого музыканта Муслима Магомаева, на протяжении 15 лет прошли тысячи мероприятий на высочайшем уровне.

Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено. Благодарим за вашу поддержку.

В результате теракта в Crocus City Hall, который произошел вечером 22 марта, погибли трое детей. Еще пятеро пострадали и находятся в больнице.

Всю актуальную информацию мы собираем в онлайн-хронике. Ранее мы рассказывали историю жителя Троицка, который не может найти свою супругу после атаки на «Крокус». Другие москвичи также обращаются в нашу редакцию с просьбой найти близких, кто-то ищет родителей, а кто-то — целые семьи.

ПО ТЕМЕ
Теракт Москва Концертный зал Стрельба Компания
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Почему я жива, а они нет?» Эмоциональная колонка главного редактора MSK1.RU о трагедии в Crocus City Hall
Оксана Маклакова
Главный редактор MSK1.RU
Мнение
«Чаты разрывались от сообщений коллег, которые были готовы выйти на смены»: врач скорой — о работе во время теракта в «Крокусе»
Мнение
«Закрыв глаза, им рисуют тройки»: крик души репетитора об обучении детей мигрантов, которые не знают ни слова по-русски
Елена Ракова
жительница Кургана
Рекомендуем
Знакомства

Алина, 39

Ириска, 40

Arina, 46

Юлия, 33

Наталья, 43

Marina, 54

Начать знакомиться
Объявления

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление