«То, что разрушено, будет восстановлено». Владельцы Crocus City Hall сделали заявление

Вместе со всей Россией мы скорбим по умершим и надеемся на скорейшее выздоровление тех, кто пострадал в этой чудовищной трагедии. В эти тяжелые дни мы делаем и будем делать все возможное, чтобы помочь властям и специальным службам в их нелегкой работе, а также вместе со всей страной помочь жертвам теракта.



Мы благодарим всех зрителей, партнеров, артистов за невероятную поддержку и деятельную помощь в этот тяжелый момент для нашей компании и для всей страны.



Отдельная благодарность команде концертного зала, которая в кризисной ситуации действовала профессионально, четко и героически, благодаря чему удалось спасти большинство гостей и сотрудников, находившихся в «Крокус Сити Холле» в этот вечер.



К сожалению, ни одно событие такого масштаба не обходится без провокаций, спекуляций и клеветы в средствах массовой информации и соцсетях. Мы признательны всем журналистам, которые круглосуточно вместе с нами работают на месте трагедии и дают проверенную и правдивую информацию от первоисточников.



Наша компания работает более 30 лет, а в стенах концертного зала «Крокус Сити Холл», носящего имя великого музыканта Муслима Магомаева, на протяжении 15 лет прошли тысячи мероприятий на высочайшем уровне.



Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено. Благодарим за вашу поддержку.

