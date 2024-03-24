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Происшествия Теракт в Crocus City Hall «Это был ад». Светлаков рассказал, что происходило во время теракта в Crocus CIty Hall

«Это был ад». Светлаков рассказал, что происходило во время теракта в Crocus CIty Hall

Актер чудом остался жив

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Жена актера по счастливой случайности не попала на концерт

Ксения Собчак опубликовала рассказ актера Сергея Светлакова, который стал свидетелем теракта в подмосковном Crocus CIty Hall. Артист поделился, что террористы вошли в зал со стороны амфитеатра. Именно над ним располагались ложи, где находился и сам Светлаков.

Делимся пугающей историей актера с вами.

— Стрельба была без перерыва направо и налево. Многие, услышав выстрелы, побежали к сцене. Мы повыскакивали в узкий коридор. Там образовалась группа из 20–30 людей. Девушка-менеджер, которая была на этаже, нашла ключи и закрыла выходы из всех лож (потому что все, кто там был, уже выбежали, и мы боялись, что оттуда залезут и террористы, стрельба была буквально в нескольких метрах), — поделился Светлаков.

Дальше с несколькими ребятами мы решили забаррикадировать входы в наш коридор: стулья, диваны… Тут был, наверное, самый страшный момент — звуки стрельбы затихли и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы с другом и моей племянницей Машей, начали взламывать. Наверное, все в коридоре попрощались с жизнью, потому что мы не знали, сколько террористов и какой у них план. Дверь снесли быстро — это оказались зрители, бегущие люди искали выход.

После этого началось сильное задымление, и люди были вынуждены быстро принять решение о том, как поступать дальше.

— Менеджер предложила открыть несколько дверей и по лестнице выбежать группой через фойе. Все согласились и в тишине начали двигаться, женщины сняли каблуки, паники сильной не было… Когда мы вышли из этого коридора, попали в уже задымленное фойе. Сбоку стоял другой работник «Крокуса» и махал нам, чтобы мы бежали не через центр.

Так зрители оказались на улице. Пробежав несколько метров, Светлаков заметил машину своей жены, которая по счастливой случайности опоздала на концерт.

— Я сегодня нашел имя той девушки, которая не растерялась и реально всем помогла — София Мейер. Спасибо ей! Она герой, — поделился Светлаков. — Соболезнование всем пострадавшим. Это был ад.

Главное, что известно о теракте к этому вечеру, мы собрали в одном тексте. За всей информацией мы следим в режиме онлайн.

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Сергей Светлаков Теракт Актер Москва Ксения Собчак
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