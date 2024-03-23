Очевидец: в «Крокус Сити Холле» на момент стрельбы могло быть более 4 тысяч человек

Источник: Городские порталы











В «Крокус Сити Холле» в момент начала стрельбы могло находиться около четырех с лишним тысяч человек. Такую оценку в разговоре с нашими коллегами из «Фонтанки» 22 марта озвучил дирижер Государственного симфонического оркестра Ленинградской области и городской филармонии для детей и юношества Михаил Голиков.



— Сколько там всего было зрителей, мне трудно говорить, но я знаю, что там зал был полностью продан, значит, порядка четырех с лишним тысяч, — сообщил он.

Оркестр должен был принять участие в концерте группы «Пикник». По словам Михаила Голикова, ему удалось оперативно эвакуировать оркестр, о состоянии артистов группы у него информации нет.

— Я одним из первых услышал выстрелы в фойе. Потом понял, что эти выстрелы уже раздались в зале. Мы были за закрытым залом на сцене, готовились к началу концерта. Я, честно говоря, в этот момент только думал о безопасности своих музыкантов. Я всех собрал со сцены, мы быстро покинули здание, — сообщил он. — Оркестр — это порядка 65–70 человек.

Источник: Александр Рыльский / MSK1.RU

По словам Голикова, сейчас он вместе с музыкантами находится рядом с «Крокусом», но на достаточно безопасном расстоянии.

А вот что нашему корреспонденту рассказала супружеская пара средних лет:

— Мы вышли самые первые из зала. Нас выпустили через служебный выход, услышали выстрелы. По рациям, которые у сотрудников зала были, начали кричать: «Стрельба!» И мы все побежали. Мы не знаем, остались ли люди в зале, потому что мы смотрели вперед и убегали.

В соцсетях концертного агентства MSM Group сообщалось, что на концерты «Пикника» в Москве 22 и 23 марта проданы все билеты. На официальном сайте «Крокус Сити Холла» сообщается, что общая вместимость концертного зала составляет более 9,5 тысячи мест.