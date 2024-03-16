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Происшествия

Тела мужчины и женщины нашли в запертой квартире в Новосибирске

Следователи начали проверку

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На место происшествия выезжади спасатели МАСС

В Новосибирске днем 15 февраля в квартире нашли тела 55-летнего мужчины и 89-летней женщины в запертой квартире. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».

Вызов поступил около 14:00 на улицу Зорге.

— Женщина не выходит на связь. Дверь заблокирована. Доступ обеспечен. В квартире женщина 1935 и мужчина 1969 годов рождения без признаков жизни. Тела переданы сотрудникам полиции, — сообщили в группе спасателей.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу Следственного комитета России по Новосибирской области. Там сообщили, что по факту обнаружения тел проводят уголовно-процессуальную проверку.

— Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в СК.

Если вам известны обстоятельства этого происшествия, то сообщите об этом в редакцию НГС.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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В конце лета в Новосибирске нашли тела мужчины и женщины, погибших во время просушки погреба.

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