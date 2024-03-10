В Новосибирске нашли мать, которая бросила двух детей 3 и 5 лет в квартире ночью одних

В Новосибирске нашли мать, которая бросила детей 3 и 5 лет в запертой квартире на улице Объединения в Калининском районе. Информацию об этом НГС подтвердила детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко.
Болтенко рассказала, что дети в настоящее время находятся с отцом, который проживает отдельно от семьи.
— Мать найдена. Дети сейчас в семье. Завтра ПДН будет разбираться. Полная информация по семье будет завтра. Я уже связалась со службами профилактики, — сообщила Надежда Болтенко.
Напомним, мальчиков 3 и 5 лет вытащили из запертой квартиры на улице Объединение в Калининском районе в ночь на 9 марта. Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, он поручил доложить о ходе проверки по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Если дело будет возбуждено и вина женщины доказана, то ей грозит до трех лет лишения свободы.
Аналогичную проверку также проводят сотрудники полиции. Они возбудили административное дело по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 500 рублей.
Ранее спасатели вытащили из квартиры на улице Сиреневой в Новосибирске запертого 9-летнего ребенка. Мальчик двое суток без еды провел один в квартире.