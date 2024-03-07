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Тема дняСмертельное ДТП на встречной полосе
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В СИЗО отправили новосибирца, который сбил водителя на Октябрьском мосту

Пострадавший в аварии погиб в больнице

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Авария произошла 3 марта

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Новосибирца, который сбил автомобилиста на Октябрьском мосту, отправили в СИЗО. Обвиняемый 45-летний водитель на высокой скорости врезался в стоящий автомобиль Kia Sportage. Рядом с Kia находился мужчина 40 лет, который менял колесо. Мужчину госпитализировали, в больнице он скончался.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда по ходатайству следователя УМВД России по Новосибирску 45-летнего водителя Я. Д. Миненко обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Суд удовлетворил ходатайство следователя Я. Д. Миненко избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 4 мая. Постановление в законную силу не вступило.

Как ранее сообщили спасатели МАСС, которые выезжали на место аварии, потерпевший 40-летний водитель KIA Sportage в результате ДТП получил перелом обеих ног. Медработник на условиях анонимности рассказала редакции НГС, что за жизнь мужчины боролись всю ночь.

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