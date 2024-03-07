Алтайские подростки сняли на видео жестокую расправу над котятами

В телеграм-канале «В курсе 22» появилось шокирующее видео расправы над котятами в Алтайском крае. На кадрах два подростка издеваются над животными в доме.
У одного из мальчиков в руках предмет, похожий на пистолет. Пол забрызган кровью. В посте говорится о том, что инцидент произошел в райцентре Волчиха.
Корреспондент NGS22.RU позвонила в пресс-службу МВД и попросила комментарий по ситуации. Эпизод подтвердили.
— Информация по данному факту сегодня зарегистрирована в дежурной части отделения МВД России по Волчихинскому району. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление участников данного инцидента. Сотрудники ПДН работают, — ответили в ведомстве.
Сегодня, 7 марта, стало известно, что в Искитимский районный суд поступило дело о жестоком обращении с животными. По версии следствия, обвиняемый убил кошку по кличке Дыма.