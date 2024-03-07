Алтайские подростки сняли на видео жестокую расправу над котятами

В телеграм-канале «В курсе 22» появилось шокирующее видео расправы над котятами в Алтайском крае. На кадрах два подростка издеваются над животными в доме.

У одного из мальчиков в руках предмет, похожий на пистолет. Пол забрызган кровью. В посте говорится о том, что инцидент произошел в райцентре Волчиха.