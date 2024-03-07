«Смотрел в смартфон»: таксист сбил женщину на переходе — он получил условный срок, а она теперь не может добиться инвалидности

«Уже больше полумиллиона потратили»

Светлана Геталова — диабетик второго типа, поэтому регулярные походы в поликлинику — часть ее жизни. Утром 3 июля 2023 года она вышла из дома в сторону остановки — нужно было сдать кровь и пройти флюорографию. Когда женщина дошла до середины пешеходного перехода на улице Трактовой, в нее влетел автомобиль Kia Rio. От удара Светлану отбросило на пару десятков метров.



— Непосредственно перед ударом я видела приближающийся автомобиль, но отойти не смогла — у меня больные ноги. Последнее, что помню: водитель смотрел не на дорогу, а на экран смартфона, — вспоминает женщина.

