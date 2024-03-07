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«Смотрел в смартфон»: таксист сбил женщину на переходе — он получил условный срок, а она теперь не может добиться инвалидности

Водитель предложил пострадавшей смешную компенсацию — она намерена идти в суд

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С июля 2023 года Светлана Григорьевна не встает с постели

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Невнимательный таксист засмотрелся в телефон вместо дороги, и покалечил женщину. Теперь она надолго прикована к постели и не может себя обслуживать. Водителя признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, но взыскать с него нечего: Бобуржон Алижонов гол как сокол. Пострадавшая уверяет, что столкнулась с двумя проблемами: с невозможностью оформить инвалидность из-за бюрократических проволочек и с угрозами со стороны таксиста. Виктор Бобровников выслушал обе стороны конфликта, подробнее — в материале НГС.

«Уже больше полумиллиона потратили»

Светлана Геталова — диабетик второго типа, поэтому регулярные походы в поликлинику — часть ее жизни. Утром 3 июля 2023 года она вышла из дома в сторону остановки — нужно было сдать кровь и пройти флюорографию. Когда женщина дошла до середины пешеходного перехода на улице Трактовой, в нее влетел автомобиль Kia Rio. От удара Светлану отбросило на пару десятков метров.

— Непосредственно перед ударом я видела приближающийся автомобиль, но отойти не смогла — у меня больные ноги. Последнее, что помню: водитель смотрел не на дорогу, а на экран смартфона, — вспоминает женщина.

Светлана получила перелом позвоночника и ключицы, а также травму шеи. С июля она прикована к постели: ее полностью обслуживает родная дочь — благо, женщины живут вместе в частном доме.

В своем объяснении водитель Kia Rio Бобуржон Алижонов признал свою вину в ДТП и не отрицал, что отвлекался на сотовый телефон при подъезде к пешеходному переходу. В отношении таксиста возбудили дело по ст. 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью).

Светлана Геталова — инвалид без статуса инвалида

Светлана Геталова — инвалид без статуса инвалида

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По словам Светланы Геталовой, переговоры с таксистом о размере компенсации не просто зашли в тупик: теперь она опасается за свою жизнь.

— Он предложил мне 50 тысяч рублей, говорит, больше нет денег. А что мне этот полтинник? Мы уже больше полумиллиона потратили. Только памперсов две пачку в неделю покупаем, каждая — по 4,5 тысячи рублей. Конечно, я отказалась от этой подачки, — говорит женщина. — Он сказал: «Больше тогда вообще ничего не получите. С меня никто ничего не возьмет, у меня маленькие дети, жена в декрете». Больше Бобуржон не появился, но один раз нам позвонили на дочкин телефон и сказали: «Будешь к земе приставать, до дому не дойдешь или рядом с матерью сляжешь».

«Трудности и машина в аренде»

21 февраля в Дзержинском районном суде Новосибирска огласили обвинительный приговор Бобуржону Алижонову. Уроженец Кыргызстана, а ныне гражданин России за нарушение ч.1 ст. 264 УК получил 1,5 года условного срока. Также мужчину лишили водительских прав на год и обязали не гулять по ночам и не менять место жительства и регион без разрешения следователя. Оспаривать приговор мужчина не стал.

— Через 15 дней буду сдавать права, планирую искать другую работу, — сказал НГС теперь уже бывший таксист. — Я действительно предлагал Светлане 50 тысяч рублей, потому что больше у меня просто не было. У меня финансовые трудности и машина в аренде.

Светлана старается не терять бодрости духа, но заметно мрачнеет, вспоминая об угрозах дочери

Светлана старается не терять бодрости духа, но заметно мрачнеет, вспоминая об угрозах дочери

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Бобуржон заверил, что об угрозах Светлане Геталовой он ничего не знает. По его словам, у него даже нет контактов женщины. О том, чтобы ей звонили его земляки, он тоже ничего не слышал.

Сейчас Светлана Геталова готовит гражданский иск к таксисту: в нём она потребует возместить моральный ущерб и расходы на лечение. На момент публикации материала иск еще не подан.

Волокита с инвалидностью

Для оформления инвалидности прикованная к постели женщина оформила доверенность на свою дочь. Но процесс затянулся и тянется до сих пор.

— По совету врача мы прошли невролога и травматолога, отнесли заключения, нам обещали перезвонить. Месяц не звонят, другой. Мы уже сами перезваниваем и выясняется, что наши документы попросту потеряли, представляете? — возмущается Светлана.

Женщина написала жалобу на имя главного врача поликлиники ГКБ №2. В феврале ей прислали на дом терапевта, травматолога, а также врача, сделавшего ей кардиограмму. Но этого оказалось недостаточно.

Интересы лежачей матери по доверенности представляет дочь

Интересы лежачей матери по доверенности представляет дочь

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— Мне сказали, что еще нужно сдать мокроту, сделать флюорографию и еще ряд процедур. Мне для этого нужно грузовое такси заказывать: дочь сама меня не усадит в машину. Также у нас попросту нет денег на эти процедуры и транспортные расходы. Все наши доходы уходят на еду, реабилитацию и памперсы, — вздыхает Светлана.

Журналист НГС направил запрос в региональный минздрав с просьбой разъяснить ситуацию с утерянными документами женщины. Ответ ведомства будет опубликован, как только поступит в редакцию.

Ранее известная в Новосибирске организатор свадеб Лариса Дорожкина попала в страшное ДТП, еле выжила и теперь навсегда прикована к инвалидному креслу. Виновник аварии избежал ответственности из-за полицейской волокиты.

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