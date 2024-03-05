Фантомные боли, съемная комната и работа кассиром: как живет красноярец, получивший увечье на СВО

По паспорту он — Ена Леонидович Иванов, но в жизни его все зовут Дима. Дима родился в колонии: его мать отбывала наказание. Сразу после рождения он отправился в дом малютки, потом в детский дом. Один раз его было забрали в семью, но, по словам самого Димы, он «маленький был очень вредным», поэтому его через какое-то время вернули обратно. Ачинский детский дом № 1 парень вспоминает с теплотой.



— На самом деле там была замечательная жизнь, я не пожалел, что вырос в детском доме. Потому что детский дом мне дал образование. Детский дом дал мне какое-то воспитание. Многие родители, многие семьи не могут дать того, что дают сейчас детские дома и государство. Кстати, Ачинский детский дом № 1 один из лучших в крае. Я там постоянно в любой деятельности участвовал. Любые концерты, праздники, мероприятия — всегда меня звали выступать. Я занимался в танцевальном ансамбле, занимался спортом, рисованием. Каждое лето ездили в детский оздоровительный лагерь «Сокол». До сих пор помню директора Веру Андреевну, она очень хорошо ко мне относилась. Воспитателей всех помню. Много могу сказать хорошего про детдом, а негативного ничего, — сообщает нам Дима.

