Найдена еще одна взрывчатка: что происходит в Самарской области, где сегодня подорвали железную дорогу

4 марта в Самарской области подорвали железнодорожный мост. О взрыве на ж/д перегоне Звезда — Чапаевск стало известно примерно в 8:50 утра по московскому времени. Подрыв подтвердили в региональных экстренных службах.
Сразу после ЧП в Самарской области изменили расписание поездов, движущихся внутри региона. Как минимум пять поездов задержали.
— Купил билет, стою на платформе и жду поезд. Электричка на полчаса задержалась. Сразу подумал, что что-то неладно. Но в итоге всё равно сел и поехал. Минуты через три после отъезда нам сказали по громкой связи, что едем только до Безенчука. Причин никто не назвал, — передает 63.RU слова одного из пассажиров, — В Обшаровке начали стоять снова, машинист объявил, что опаздываем минут на 30 из-за задержки пассажирского поезда. Стояли долго. И только потом сообщили о подрыве моста. Кто-то не дождался, начал выходить.
Пассажиров электричек, которые не смогли добраться до Самары из-за подрыва, пересадили на автобусы. Представители Самарского пригородного пассажирского предприятия заявили, что примерно 500 пассажиров добрались на автобусах до других станций.
Вскоре после подрыва на железнодорожных путях в регионе нашли еще несколько подозрительных устройств, похожих на СВУ. Их передали взрывотехникам. Фотографии взрывных устройств опубликовал у себя в телеграм-канале глава ИТ-комитета Госдумы Александр Хинштейн. Он также добавил, что подрыв не нанес «серьезного урона» инфраструктуре, погибших и пострадавших в результате взрыва нет.
Через полтора часа после инцидента ГУР Украины прокомментировали подрыв моста.
— В России взорвали ж/д мост. Движение поездов парализовано. ГУР подтверждает факт вывода из строя ж/д моста через реку Чапаевку в Самарской области. Конструкции были повреждены в результате подрыва, — заявили в ГУР Украины.
После взрыва железнодорожные пути осматривают сотрудники ФСБ, представителей РЖД не подпускают к месту инцидента, сообщил источник 63.RU.
— Ожидается, что спецслужбы скоро закончат осмотр. После этого к работе смогут приступить специалисты в сфере транспорта. Им предстоит оценить степень повреждений моста и когда можно будет запустить движение, — передает издание слова собеседника.
Издание 63.RU ведет онлайн-трансляцию обо всем, что известно о подрыве на данный момент — там вы можете следить за происходящем в прямом эфире.