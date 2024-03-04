Найдена еще одна взрывчатка: что происходит в Самарской области, где сегодня подорвали железную дорогу

Сразу после ЧП в Самарской области изменили расписание поездов, движущихся внутри региона. Как минимум пять поездов задержали.



— Купил билет, стою на платформе и жду поезд. Электричка на полчаса задержалась. Сразу подумал, что что-то неладно. Но в итоге всё равно сел и поехал. Минуты через три после отъезда нам сказали по громкой связи, что едем только до Безенчука. Причин никто не назвал, — передает 63.RU слова одного из пассажиров, — В Обшаровке начали стоять снова, машинист объявил, что опаздываем минут на 30 из-за задержки пассажирского поезда. Стояли долго. И только потом сообщили о подрыве моста. Кто-то не дождался, начал выходить.