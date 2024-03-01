Брала телефон у прохожих, звонила в полицию: в Новосибирске девять дней ищут пропавшую 13-летнюю девочку

Женщина рассказала, что с 1 по 21 февраля её дочь была на спортивно-оздоровительной смене в лагере «Юбилейный» под Бердском.



— 22 февраля она пошла к подружке, относить зарядку. После подружки она оказалась в «Ройал-парке». Потом мы по геолокации отследили еще два адреса, где она была. И вот с субботы, 24 февраля, нет связи с телефонной трубкой. Информация прошла, что её три дня назад видели в Дзержинском районе, она брала телефон у прохожих, звонила в полицию. Активный поиск начался с воскресенья, — рассказала Елена Козубец НГС.

