Брала телефон у прохожих, звонила в полицию: в Новосибирске девять дней ищут пропавшую 13-летнюю девочку

В Новосибирске уже девять дней ищут пропавшую 13-летнюю девочку Викторию Козубец. Информацией о ходе поисков с НГС поделилась мама пропавшей, Елена Козубец.
Женщина рассказала, что с 1 по 21 февраля её дочь была на спортивно-оздоровительной смене в лагере «Юбилейный» под Бердском.
— 22 февраля она пошла к подружке, относить зарядку. После подружки она оказалась в «Ройал-парке». Потом мы по геолокации отследили еще два адреса, где она была. И вот с субботы, 24 февраля, нет связи с телефонной трубкой. Информация прошла, что её три дня назад видели в Дзержинском районе, она брала телефон у прохожих, звонила в полицию. Активный поиск начался с воскресенья, — рассказала Елена Козубец НГС.
Родители отнесли информацию с детализацией звонков в полицию для проверки информации. Сегодня, 1 марта, мать и отец восстановили сим-карту девушки, чтобы попытаться получить доступ к её странице в социальной сети «Вконтакте». Дома родители не нашли никаких зацепок, чтобы понять, где может находиться их дочь.
— У нее были эмоциональные выпады и побеги из дома, беглые дни, уже девять дней нет. Самое долгое — на четыре дня пропадала, — отметила Елена Козубец.
Как пояснил корреспонденту НГС руководитель пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт»-Новосибирск Егор Зайцев, заявка на поиск девочки поступила 27 февраля, её местонахождение неизвестно с 22 февраля.
— Группа распространения информации отряда занимается размещением ориентировки в Сети для получения и отработки свидетельств от горожан, которые могли видеть пропавшую и что-либо знают о ее местонахождении, — уточнил Егор Зайцев.
Рост Виктории — 160 сантиметров. Глаза серо-зеленые, волосы темно-русые. Девочка была одета в черную куртку с серым капюшоном, черные джинсы, черные ботинки, синюю шапку. Также на подростке был цветной шарф в клетку, в руках — светло-коричневая сумка. Из особых примет — родинка над губой.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС также подтвердили, что проводят мероприятия по установлению местонахождения несовершеннолетней.
Ранее в Новосибирской области объявили в розыск 18-летнего Обиджона Бекмирзаева. Он пропал в селе Каменка еще 15 января.