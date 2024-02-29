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Два человека пострадали при столкновении двух фур в Сибири — кадры пожара на трассе

Один из дальнобойщиков нарушил ПДД

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Тушить загоревшиеся автомобили приехали три автоцистерны

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В Кемеровской области столкнулись два грузовика в Ижморском районе. Из-за этого частично перекрыли движение транспорта. Как сообщила 29 февраля пресс-служба Госавтоинспекции Кузбасса, в аварии пострадали водители обоих транспортных средств.

По предварительным данным, аварию спровоцировал 56-летний грузовика Mercedes, который ехал на большой скорости, не учитывая погоду.

— Потерял контроль над управлением транспортным средством и совершил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с фурой Sitrak под управлением 55-летнего автомобилиста. После этого транспортные средства загорелись, — пишет ведомство.

Травмы получили оба мужчины, одному врачи помогли на месте, второго отправили в больницу. Правоохранители остаются на месте аварии для установления всех обстоятельств произошедшего.

В пресс-службе МЧС по Кузбассу вместе с тем сообщили, что в ликвидации возгорания участвовали 11 сотрудников ведомства и три единицы техники.

Как ранее писал NGS42.RU, авария произошла сегодня утром из-за чего участок трассы пришлось перекрыть. По данным синоптиков, на дорогах региона наблюдается гололедица, которая сохранится и в первые дни марта.

Накануне в Новосибирске произошла авария с маршруткой. В результате пострадали пять пассажиров. Результаты проверки взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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