Два человека пострадали при столкновении двух фур в Сибири — кадры пожара на трассе

По предварительным данным, аварию спровоцировал 56-летний грузовика Mercedes, который ехал на большой скорости, не учитывая погоду.

— Потерял контроль над управлением транспортным средством и совершил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с фурой Sitrak под управлением 55-летнего автомобилиста. После этого транспортные средства загорелись, — пишет ведомство.