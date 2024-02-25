«Приехал на заработки»: в Новосибирске ищут 43-летнего мужчину — он пропал в начале февраля

Рост Андрея Перегудова составляет 187 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза голубые. Мужчина был одет, предположительно, в черную куртку до колен, серые джинсы и свитер, а также черные ботинки.



21 февраля в Искитиме Новосибирской области пропал 19-летний парень. Сибиряк ушел из дома и не вернулся.

