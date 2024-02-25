Реклама
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 1/10
usd 92.75
eur 100.44
СрочноПродюсер Бари Алибасов попал в реанимацию
Все новости
Все новости

«Приехал на заработки»: в Новосибирске ищут 43-летнего мужчину — он пропал в начале февраля

Местонахождение Андрея Перегудова неизвестно с 5 февраля

556

Последний раз мужчина выходил на связь с родными 5 февраля

Поделиться

В Новосибирске ищут пропавшего 43-летнего Андрея Перегудова. Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте».

По информации специалистов, местонахождение сибиряка неизвестно с 5 февраля.

— Мужчина приехал в Новосибирск на заработки. Последний раз выходил на связь с родными 5 февраля, после чего связь с ним была утеряна, — рассказал НГС руководитель пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области Егор Зайцев.

По словам специалиста, после того, как заявка о пропаже сибиряка поступила в поисковой отряд, группа распространения информации запустила массовое размещение ориентировки в сообществах и чатах для получения свидетельств.

— Сейчас важна любая информация о том, где может находиться мужчина, чтобы определить план дальнейших действий по поиску, — объяснил Егор Зайцев.

Рост Андрея Перегудова составляет 187 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза голубые. Мужчина был одет, предположительно, в черную куртку до колен, серые джинсы и свитер, а также черные ботинки.

21 февраля в Искитиме Новосибирской области пропал 19-летний парень. Сибиряк ушел из дома и не вернулся.

По теме

ЛизаАлертНовосибирскПропал человекПоиск человека
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter