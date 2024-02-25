«Приехал на заработки»: в Новосибирске ищут 43-летнего мужчину — он пропал в начале февраля

В Новосибирске ищут пропавшего 43-летнего Андрея Перегудова. Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте».
По информации специалистов, местонахождение сибиряка неизвестно с 5 февраля.
— Мужчина приехал в Новосибирск на заработки. Последний раз выходил на связь с родными 5 февраля, после чего связь с ним была утеряна, — рассказал НГС руководитель пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области Егор Зайцев.
По словам специалиста, после того, как заявка о пропаже сибиряка поступила в поисковой отряд, группа распространения информации запустила массовое размещение ориентировки в сообществах и чатах для получения свидетельств.
— Сейчас важна любая информация о том, где может находиться мужчина, чтобы определить план дальнейших действий по поиску, — объяснил Егор Зайцев.
Рост Андрея Перегудова составляет 187 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза голубые. Мужчина был одет, предположительно, в черную куртку до колен, серые джинсы и свитер, а также черные ботинки.
21 февраля в Искитиме Новосибирской области пропал 19-летний парень. Сибиряк ушел из дома и не вернулся.