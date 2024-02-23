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Торговали едой и стройматериалами: что еще известно о компаниях, чьи склады горят на Петухова

В здании располагалось 2 организации

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На территории склада, который горит, действовало 2 компании

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В Новосибирске на территории горящего склада на улице Петухова 47/3 располагалось 2 компании. Там находились помещения ООО «Союз-продукт» и склад ООО «ГК Зодиак». Такие данные указаны в приложении «Яндекс. Карты».

Утром 23 февраля на складе случился крупный пожар. Его тушат 67 специалистов и 20 единиц техники. На месте развернули оперативный штаб.

Дозвониться до компаний, которые размещались на указанной территории, корреспонденту НГС не удалось. Согласно данным «Контур. Фокус», компания ООО «Союз-Продукт» зарегистрирована в феврале 2015 года в Карасуке Новосибирской области. Учредитель — Геннадий Горюнов, директор — Александр Шабала. В 2022 году компания заработала 3,9 млн рублей, чистая прибыль составила 98 тысяч рублей. Компания занимается оптовой торговлей прочими пищевыми продуктами.

Юридический адрес общества с ограниченной ответственностью «ГК Зодиак» расположен в Новосибирске по адресу улица Станиславского, 2/3, офис 707. Но по данным проверки ФНС от 19.09.2022 года, эти сведения недостоверны. Компания зарегистрирована 1 июня 2016 года.

Учредитель компании — международная коммерческая компания «Белл Аир Инкорпорация» (Сейшельские Острова), директор — Эсави Хамед Мохамед Хамамед. В 2020 году компания заработала 31,6 рублей, чистая прибыль составила 668 тысяч рублей. Более поздних данных нет. Компания занимается деятельностью агентов по оптовой торговле строительными материалами.

Все подробности с места пожара смотрите в онлайн-трансляции НГС.

Если вы стали очевидцем этого происшествия, присылайте информацию, фото и видео в редакцию НГС.

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