Торговали едой и стройматериалами: что еще известно о компаниях, чьи склады горят на Петухова

В Новосибирске на территории горящего склада на улице Петухова 47/3 располагалось 2 компании. Там находились помещения ООО «Союз-продукт» и склад ООО «ГК Зодиак». Такие данные указаны в приложении «Яндекс. Карты».
Утром 23 февраля на складе случился крупный пожар. Его тушат 67 специалистов и 20 единиц техники. На месте развернули оперативный штаб.
Дозвониться до компаний, которые размещались на указанной территории, корреспонденту НГС не удалось. Согласно данным «Контур. Фокус», компания ООО «Союз-Продукт» зарегистрирована в феврале 2015 года в Карасуке Новосибирской области. Учредитель — Геннадий Горюнов, директор — Александр Шабала. В 2022 году компания заработала 3,9 млн рублей, чистая прибыль составила 98 тысяч рублей. Компания занимается оптовой торговлей прочими пищевыми продуктами.
Юридический адрес общества с ограниченной ответственностью «ГК Зодиак» расположен в Новосибирске по адресу улица Станиславского, 2/3, офис 707. Но по данным проверки ФНС от 19.09.2022 года, эти сведения недостоверны. Компания зарегистрирована 1 июня 2016 года.
Учредитель компании — международная коммерческая компания «Белл Аир Инкорпорация» (Сейшельские Острова), директор — Эсави Хамед Мохамед Хамамед. В 2020 году компания заработала 31,6 рублей, чистая прибыль составила 668 тысяч рублей. Более поздних данных нет. Компания занимается деятельностью агентов по оптовой торговле строительными материалами.
Все подробности с места пожара смотрите в онлайн-трансляции НГС.