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Умер Навальный

Команда Навального подтвердила его смерть

Матери оппозиционера выдали официальное уведомление о том, что он скончался

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О смерти политика ФСИН сообщила накануне днем

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Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Ярмыш Киры Александровны либо касается деятельности иностранного агента Ярмыш Киры Александровны.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш (признана в РФ иностранным агентом) подтвердила смерть политика. Сообщение появилось на ее странице в соцсетях.

— Сотрудник колонии заявил, что тело Навального находится в Салехарде. Его забрали следователи СК. Сейчас они проводят с ним «исследования». Мы требуем, чтобы тело Алексея Навального было выдано его семье немедленно, — написала Кира Ярмыш.

Ранее стало известно, что на Ямал прилетели мать Алексея Навального и адвокат. Матери выдали официальное уведомление о его смерти. В документе сказано, что смерть Алексея Навального наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени.

О смерти политика стало известно вчера. Сообщение о смерти заключенного появилось в 14:19 мск на официальном сайте УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. В ведомстве заявили, что Навальному стало плохо во время прогулки, после чего он сразу же потерял сознание.

По факту смерти заключенного в колонии региональное СУ СК начало процессуальную проверку. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя смерть Навального, заявил, что никаких особых поручений от власти для ФСИН не нужно.

— Насколько мы знаем, в соответствии со всеми действующими правилами ФСИН занимается всеми проверками, выяснением и так далее, каких-то поручений не требуется, — заявил Дмитрий Песков.

Алексея Навального задержали в январе 2021 года, после того как ФСИН вышла в суд с требованием заменить условный срок оппозиционера по делу «Ив Роше» на реальный. В марте 2022 года Навального судили по делу о мошенничестве и неуважении к суду — приговор включал 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 миллиона рублей.

В августе 2023 года его приговорили к 19 годам лишения свободы по обвинению в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремизма, призывах к экстремизму, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма. В сентябре перевели в единое помещение камерного типа (это самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов). В начале декабря 2023 года помощники Алексея Навального рассказывали, что потеряли возможность получать информацию о том, где он находится и что с ним происходит. В конце декабря стало известно, что он находится в ИК-3 в поселке Харп на Ямале.

Алексей НавальныйСмертьИКХарп
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