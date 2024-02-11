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Lada Vesta протаранила столб после столкновения с Mitsubishi Outlander под Новосибирском

Инцидент произошел в Бердске

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Подробности аварии устанавливаются

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В городе Бердск днем 11 февраля водитель Lada Vesta протаранил столб после столкновения с Mitsubishi Outlander. Как сообщает телеграм-канал «АвтоБердск-плюс», авария произошла на пересечении улиц Маяковского и Герцена.

Как говорится в посте, водитель Lada пошел на обгон, как водитель Mitsubishi начал поворачивать налево.

— Водитель Mitsubishi не посмотрел, что его обгоняют, и повернул налево, на улицу Герцена, Соответственно, мне пришлось уйти на обочину и в столб. При этом зацепил Mitsubishi, — рассказал водитель Lada Vesta.

На месте работают сотрудники ГИБДД, данные об аварии устанавливаются.

Ранее массовая авария произошла в Новосибирске на проспекте Дзержинского. Как сообщили очевидцы, на дороге столкнулось минимум пять автомобилей.

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ДТПАварияБердск
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