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Массовое ДТП спровоцировало пробку на проспекте Дзержинского — видео из затора

Авария произошла в районе остановки «Седова»

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Водителям приходится объезжать затор по парковке

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Массовая авария произошла в Новосибирске днем 4 февраля на проспекте Дзержинского. Как сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black», на дороге столкнулось минимум пять автомобилей.

— Авария в районе остановки «Седова» практически парализовала движение на двух полосах, — говорится в посте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54 Black

Судя по кадрам, водителям приходится объезжать затор по парковке. По данным сервиса 2ГИС, на проспекте Дзержинского одна из полос отмечена красным. Пользователи 2ГИС в комментариях отмечают, что дорога перекрыта, поэтому водителям следует выбрать другой маршрут.

Пользователи 2ГИС сообщают, что дорога перекрыта

Пользователи 2ГИС сообщают, что дорога перекрыта

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В отделе пропаганды городского ГИБДД пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее на перекрестке Ватутина и Немировича-Данченко в Новосибирске загорелся автомобиль. Из-за этого на дороге собралась пробка.

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ДТППробкаНовосибирск
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