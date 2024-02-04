Массовое ДТП спровоцировало пробку на проспекте Дзержинского — видео из затора

Массовая авария произошла в Новосибирске днем 4 февраля на проспекте Дзержинского. Как сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black», на дороге столкнулось минимум пять автомобилей.
— Авария в районе остановки «Седова» практически парализовала движение на двух полосах, — говорится в посте.
Судя по кадрам, водителям приходится объезжать затор по парковке. По данным сервиса 2ГИС, на проспекте Дзержинского одна из полос отмечена красным. Пользователи 2ГИС в комментариях отмечают, что дорога перекрыта, поэтому водителям следует выбрать другой маршрут.
В отделе пропаганды городского ГИБДД пока не прокомментировали ситуацию.
Ранее на перекрестке Ватутина и Немировича-Данченко в Новосибирске загорелся автомобиль. Из-за этого на дороге собралась пробка.