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За что могут наказать дрифтеров, которые рассекают недалеко от жилых домов? Отвечает новосибирская полиция

В законодательстве нет понятия «дрифт», поэтому всё не так просто

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За нарушения ПДД в районе домов 1/5 и 2/2 в районе улицы Аэропорт привлекли свыше 50 человек

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Дрифтеров, которые любят устраивать скоростные заезды в Новосибирске, часто наказывают. Но не за сам дрифт — об этом в ответ на запрос НГС сообщили в ГУ МВД региона.

Ранее сообщалось, что жителям улицы Аэропорт в Новосибирске мешают спать водители-экстремалы. По словам людей, вечером недалеко от многоэтажек постоянно рассекают шумные гонщики.

Периодически в Госавтоинспекцию поступает информация о шуме от дрифта в этом микрорайоне, и сотрудники выезжают на место. В ответе МВД отмечается, что в целом в Правилах дорожного движения нет понятия дрифта. Поэтому и КоАП РФ не предусматривает за него каких-либо наказаний.

— Вместе с тем, водитель может быть привлечен к административной ответственности за другие нарушения, допущенные во время так называемого дрифта, — подчеркнули в МВД.

В 2023 году за нарушения ПДД в районе домов 1/5 и 2/2 на улице Аэропорт привлекли к ответственности 49 водителей. С начала 2024-го еще 4 водителей.

Ранее дрифтеры устраивали гонки на кольце, расположенном на улице Бориса Богаткова в Новосибирске.

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НовосибирскДрифтМВДКоАП
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