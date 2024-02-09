За что могут наказать дрифтеров, которые рассекают недалеко от жилых домов? Отвечает новосибирская полиция

Дрифтеров, которые любят устраивать скоростные заезды в Новосибирске, часто наказывают. Но не за сам дрифт — об этом в ответ на запрос НГС сообщили в ГУ МВД региона.
Ранее сообщалось, что жителям улицы Аэропорт в Новосибирске мешают спать водители-экстремалы. По словам людей, вечером недалеко от многоэтажек постоянно рассекают шумные гонщики.
Периодически в Госавтоинспекцию поступает информация о шуме от дрифта в этом микрорайоне, и сотрудники выезжают на место. В ответе МВД отмечается, что в целом в Правилах дорожного движения нет понятия дрифта. Поэтому и КоАП РФ не предусматривает за него каких-либо наказаний.
— Вместе с тем, водитель может быть привлечен к административной ответственности за другие нарушения, допущенные во время так называемого дрифта, — подчеркнули в МВД.
В 2023 году за нарушения ПДД в районе домов 1/5 и 2/2 на улице Аэропорт привлекли к ответственности 49 водителей. С начала 2024-го еще 4 водителей.
Ранее дрифтеры устраивали гонки на кольце, расположенном на улице Бориса Богаткова в Новосибирске.