freedom
Реклама
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 2/10
usd 91.15
eur 98.09
СрочноНа новосибирских трассах могут ограничить движение
Все новости
Все новости

«Ушла из дома и не вернулась»: 20-летняя девушка пропала в Новосибирске

Ее местонахождение неизвестно с 4 февраля

519

Последний раз ее видели в Первомайском районе

Поделиться

В Первомайском районе Новосибирска пропала 20-летняя Александра Решетникова. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение девушки неизвестно с 4 февраля.

— 8 февраля операторам горячей линии ДПСО «ЛизаАлерт» поступила заявка о пропаже девушки 2003 года рождения. 4 февраля она ушла из дома и не вернулась. По данной заявке ведется распространение ориентировки в Сети, — пояснили в «ЛизаАлерт».

Приметы Александры: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы черные, глаза карие. В день пропажи была одета в светло-бежевый пуховик ниже колен с белым капюшоном, синие джинсы, черные унты, зеленую шапку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

Ранее в Ленинском районе Новосибирска пропала 35-летняя Екатерина Пономарева.

Пропала девушкаПоиск без вести пропавшихНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter