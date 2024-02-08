«Ушла из дома и не вернулась»: 20-летняя девушка пропала в Новосибирске

В Первомайском районе Новосибирска пропала
— 8 февраля операторам горячей линии ДПСО «ЛизаАлерт» поступила заявка о пропаже девушки 2003 года рождения. 4 февраля она ушла из дома и не вернулась. По данной заявке ведется распространение ориентировки в Сети, — пояснили в «ЛизаАлерт».
Приметы Александры: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы черные, глаза карие. В день пропажи была одета в светло-бежевый пуховик ниже колен с белым капюшоном, синие джинсы, черные унты, зеленую шапку.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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