Сибиряку не понравился спарринг-партнер его сына: он зашел в зал и пнул парня — видео

Соцсети Кузбасса облетело видео, на котором мужчина нападает на подростка во время спарринга на тренировке по единоборствам в спортивном зале в Кировском районе Кемерова, передают наши коллеги из NGS24.RU.
По словам автора видео, занятия проходили в секции по кикбоксингу в Кировском районе. Во время спарринга подростков отец одного из них — Евгений Коос — пнул оппонента сына и выражался в его сторону нецензурной бранью. Тренер, наблюдающий за происходящим, в ситуацию якобы не вмешивался, не сообщал родственникам спортсмена о произошедшем и обвинил его в конфликте.
— Правоохранительные органы (ПДН) на наше заявление в итоге выдали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, мотивируя это тем, что вреда здоровью нанесено не было. То есть наши дети совершенно не застрахованы от физического и морального, оскорбляющего человеческое достоинство воздействия, а проще говоря — беспредела со стороны неадекватных взрослых, — добавляет автор видео.
Редакция NGS42.RU обратилась в ряд правоохранительных органов с просьбой уточнить, проводится ли какая-то проверка публикации. В ведомствах ответили, что изучают материалы. Также кемеровские журналисты поговорили с мужчиной, который упоминается в конфликте.
Евгений Коос отказался отвечать на вопрос, действительно ли он на видео и что, по его версии, произошло.
— Хорошо, что правоохранители заинтересовались, статью за клевету никто не отменял, — добавил мужчина.
По данным сервиса «Контур.Фокус», до 2016 года мужчина возглавлял центр помощи алко- и наркозависимым, который работал в течение трех лет в Кировском районе Кемерова. Центр впоследствии был ликвидирован. Судя по странице Кооса, его сын действительно занимается единоборствами.