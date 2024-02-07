Сибиряку не понравился спарринг-партнер его сына: он зашел в зал и пнул парня — видео

По словам автора видео, занятия проходили в секции по кикбоксингу в Кировском районе. Во время спарринга подростков отец одного из них — Евгений Коос — пнул оппонента сына и выражался в его сторону нецензурной бранью. Тренер, наблюдающий за происходящим, в ситуацию якобы не вмешивался, не сообщал родственникам спортсмена о произошедшем и обвинил его в конфликте.