Пострадавшего положили на носилки: новосибирец получил травмы во время ДТП на Сибиряков-Гвардейцев

В Новосибирске днем 31 января на улице Сибиряков-Гвардейцев столкнулись BMW и Subaru. Для оказания помощи пострадавшим на месте работали сотрудники МАСС.
По данным службы, в аварии пострадал 48-летний мужчина. Спасателям пришлось на носилках доставлять его до кареты скорой медицинской помощи.
Другим участникам ДТП помощь медиков не понадобилась. Для предотвращения возгорания транспортного средства предприняты необходимые мероприятия.
Ранее в Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом. В аварии погиб один человек, еще трое пострадали.