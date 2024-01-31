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Пострадавшего положили на носилки: новосибирец получил травмы во время ДТП на Сибиряков-Гвардейцев

Спасатели МАСС опубликовали видео спасательной операции

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Инцидент произошел на улице Сибиряков-Гвардейцев

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В Новосибирске днем 31 января на улице Сибиряков-Гвардейцев столкнулись BMW и Subaru. Для оказания помощи пострадавшим на месте работали сотрудники МАСС.

По данным службы, в аварии пострадал 48-летний мужчина. Спасателям пришлось на носилках доставлять его до кареты скорой медицинской помощи.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: МАСС

Другим участникам ДТП помощь медиков не понадобилась. Для предотвращения возгорания транспортного средства предприняты необходимые мероприятия.

Ранее в Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом. В аварии погиб один человек, еще трое пострадали.

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