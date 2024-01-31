Не на того напали: телефонные мошенники пытались развести заместителя управляющего Нацбанка Башкирии. А развели их

Заместитель управляющего башкирского отделения Нацбанка России Наиль Габидуллин рассказал, как мошенники пытались развести его по телефону на деньги. Аудиозапись их разговора он предоставил UFA1.RU. Ему позвонили и предложили создать брокерский счет, обещая стабильную прибыль. Однако разводилы не знали, с кем говорят, и прокололись на мелочи. Как это было и как не стать жертвой мошенников — рассказываем сегодня, 30 января.
Мошенник позвонил Наилю Габидуллину, когда тот еще занимал должность замначальника отдела по безопасности Нацбанка Башкирии. Звонивший назвал себя Дмитрием и сообщил, что он из известной компании, которая занимается инвестициями. Габидуллин решил подыграть мошеннику. Тот поинтересовался, попробовал ли его собеседник себя в заработке в сфере торговли, а затем и вовсе предложил переключить на «начальство», чтобы то подробнее обо всём рассказало. Начальник представился Алексеем Ивановым и стал рассказывать о деятельности компании.
— Мы занимаемся аналитикой финансового рынка, обучением наших партнеров, у нас их много, все разных возрастов, начиная от студентов и заканчивая нашим самым старшим партнером — ему
Он говорит, что компания составляет партнеру «финансовый портфель» и с ним работает. Далее Алексей предлагает создать брокерский счет и начать торговать с сотни долларов — как минимальной суммы. Он уверяет собеседника, что гарантированный доход от инвестиций в месяц —
Эксперт из Нацбанка решил подыграть мошеннику и сказал, что готов вложить на старте 50 тысяч рублей — это чуть больше 700 долларов по курсу 2020 года.
К тому же Габидуллин задал вопрос мошеннику: если компания брокерская, то зачем заводить счет в банке. Тут «представитель» ответить не смог и переключил на «трейдера» — он представился Александром Фроловым. Тот поинтересовался, как клиент хочет зарабатывать: сам или с помощью искусственного интеллекта.
— Искусственный интеллект это больше банковская система, он закрепляется за вашим брокерским счетом. Это как вклады в банке, только он выдает ежемесячный процент. Это гарантированный доход, но он зависит от рынка, а также от того, с какой суммой вы хотите зайти на него. Если вы намерены самостоятельно зарабатывать, то я не могу возместить вам то, если вы сами откроете какую-то сделку или закроете с убытком. К примеру, мы с вами работаем: я вам даю сделки, вы их открываете на своем валютном счете и зарабатываете. Мой интерес —
Дальше «трейдер» предлагает клиенту перейти на инвестиционную платформу, но не под брендом компании, которую представляет. Объясняя это, мошенник сказал, что платформа является основой для компании, и предложил зарегистрировать личный кабинет. Когда мошенник спросил адрес электронной почты, Наиль Габидуллин продиктовал ему свою рабочую — от Центробанка, но «трейдер» это не понял. Затем мошенник предложил внести деньги, но Габидуллин стал заваливать его уточняющими вопросами. В какой-то момент «брокер» даже начал вздыхать устало.
— Я должен заплатить туда деньги? Я не готов перечислять их куда попало. Что это за сайт такой непонятный? — спросил Наиль Габидуллин.
— Это брокер.
— Он в России зарегистрирован?
— Это у вас брокер идет от нашей компании.
— А как зовут директора этой компании?
— Я не могу разглашать такие данные, вы сами можете в интернете посмотреть.
— Ну, значит, ты не знаешь, как зовут его? Даже к этому не подготовился?
После этого разговор прервался — «трейдер» повесил трубку.
По закону вести брокерскую деятельность могут только одобренные Центробанком организации — их список есть на сайте учреждения. По состоянию на 28 января 2024 года туда входят 253 организации, в основном банки.
Лжеброкеры, по данным ЦБ, это одна из распространенных схем мошенничества. Обманщики представляются агентами законных брокерских фирм из России или называют себя представителями иностранных платформ заработка. Однако в ЦБ признают, что последнее сейчас теряет актуальность, так как перевод денег за рубеж стал вызывать подозрения.
— Общение с клиентами происходит через мессенджеры, к «торгам» их не допускают. Средства для «пополнения торгового счета» предлагают перевести на карту физического лица, а результаты «инвестирования» сообщаются в переписке или телефонном разговоре, — рассказывают в ЦБ.
Есть и такой вариант, когда жертва создает брокерский счет, пополняет его, а затем его «трейдер» просит установить программу для связи. Однако вместо связи владелец счета дает удаленный доступ к своему компьютеру, то есть мошенник в этом случае может сделать что угодно — а именно вывести чужие деньги на себя.
Но иногда это делают и сами жертвы: как рассказывали в МВД Башкирии, в декабре житель Салавата перевел мошенникам больше миллиона рублей, пытаясь заработать на ценных бумагах. Лжеброкеры убедили его сначала вложить 10 тысяч рублей, а потом прислали 2 тысячи как процент. Тогда салаватец подумал, что его не обманут, и перевел еще свыше миллиона. Еще почти 700 тысяч мужчина перевел лжеюристу, который обещал ему вернуть потерянные деньги.
Нельзя не упомянуть и другой случай. Он не связан с брокерами, но напрямую касается мошенников. В ноябре 2022 года заслуженной артистке Башкирии Олесе Хуснутдиновой позвонили неизвестные: один представился ее сыном (хотя у артистки сына нет), сообщил, что попал в ДТП, и нужно заплатить 800 тысяч рублей, иначе его посадят. Артистка согласилась, а заодно позвонила настоящим полицейским. Когда курьер мошенников пришел к подъезду и взял пакет с «деньгами», его задержали. После этого случая артистку еще трижды пытались обмануть — и все три раза закончились провалом для мошенников, потому что женщина не поддалась на их уловки.
Схема с «ваш родственник попал в ДТП» стара как мир и использовалась еще в нулевых годах, но спустя