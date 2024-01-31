Не на того напали: телефонные мошенники пытались развести заместителя управляющего Нацбанка Башкирии. А развели их

— Мы занимаемся аналитикой финансового рынка, обучением наших партнеров, у нас их много, все разных возрастов, начиная от студентов и заканчивая нашим самым старшим партнером — ему 71 год . Обучаем банковскому сопровождению с помощью вашего банка, которому доверяете. Это стабильно, надежно, безопасно. В любом банке вы можете открыть брокерский счет, — раскладывает карты Алексей.



Он говорит, что компания составляет партнеру «финансовый портфель» и с ним работает. Далее Алексей предлагает создать брокерский счет и начать торговать с сотни долларов — как минимальной суммы. Он уверяет собеседника, что гарантированный доход от инвестиций в месяц — 5% от вложенной суммы. При этом самому делать ничего не надо будет: всем займется робот, обученный нейросетями — он и будет торговать. Однако если делать всё самому, доходы увеличатся как минимум до 20–30% .

