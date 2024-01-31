freedom
Реклама
СЕЙЧАС -21°С
Пробки 4/10
usd 89.29
eur 96.79
Срочно11-летняя сибирячка записала трек с Димой Биланом
Все новости
Все новости
Эксперт

Не на того напали: телефонные мошенники пытались развести заместителя управляющего Нацбанка Башкирии. А развели их

Слушаем аудиозапись разговора

257

Мошенники хотели обмануть очередного человека, а в итоге зря потратили время

Поделиться

Заместитель управляющего башкирского отделения Нацбанка России Наиль Габидуллин рассказал, как мошенники пытались развести его по телефону на деньги. Аудиозапись их разговора он предоставил UFA1.RU. Ему позвонили и предложили создать брокерский счет, обещая стабильную прибыль. Однако разводилы не знали, с кем говорят, и прокололись на мелочи. Как это было и как не стать жертвой мошенников — рассказываем сегодня, 30 января.

Мошенник позвонил Наилю Габидуллину, когда тот еще занимал должность замначальника отдела по безопасности Нацбанка Башкирии. Звонивший назвал себя Дмитрием и сообщил, что он из известной компании, которая занимается инвестициями. Габидуллин решил подыграть мошеннику. Тот поинтересовался, попробовал ли его собеседник себя в заработке в сфере торговли, а затем и вовсе предложил переключить на «начальство», чтобы то подробнее обо всём рассказало. Начальник представился Алексеем Ивановым и стал рассказывать о деятельности компании.

— Мы занимаемся аналитикой финансового рынка, обучением наших партнеров, у нас их много, все разных возрастов, начиная от студентов и заканчивая нашим самым старшим партнером — ему 71 год. Обучаем банковскому сопровождению с помощью вашего банка, которому доверяете. Это стабильно, надежно, безопасно. В любом банке вы можете открыть брокерский счет, — раскладывает карты Алексей.

Он говорит, что компания составляет партнеру «финансовый портфель» и с ним работает. Далее Алексей предлагает создать брокерский счет и начать торговать с сотни долларов — как минимальной суммы. Он уверяет собеседника, что гарантированный доход от инвестиций в месяц — 5% от вложенной суммы. При этом самому делать ничего не надо будет: всем займется робот, обученный нейросетями — он и будет торговать. Однако если делать всё самому, доходы увеличатся как минимум до 20–30%.

Эксперт из Нацбанка решил подыграть мошеннику и сказал, что готов вложить на старте 50 тысяч рублей — это чуть больше 700 долларов по курсу 2020 года.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Отрывок беседы — с чего всё началось и чем закончилось

Видео: vklader / YouTube

К тому же Габидуллин задал вопрос мошеннику: если компания брокерская, то зачем заводить счет в банке. Тут «представитель» ответить не смог и переключил на «трейдера» — он представился Александром Фроловым. Тот поинтересовался, как клиент хочет зарабатывать: сам или с помощью искусственного интеллекта.

— Искусственный интеллект это больше банковская система, он закрепляется за вашим брокерским счетом. Это как вклады в банке, только он выдает ежемесячный процент. Это гарантированный доход, но он зависит от рынка, а также от того, с какой суммой вы хотите зайти на него. Если вы намерены самостоятельно зарабатывать, то я не могу возместить вам то, если вы сами откроете какую-то сделку или закроете с убытком. К примеру, мы с вами работаем: я вам даю сделки, вы их открываете на своем валютном счете и зарабатываете. Мой интерес — 10% вашего заработка, — рассказывает мошенник.

Дальше «трейдер» предлагает клиенту перейти на инвестиционную платформу, но не под брендом компании, которую представляет. Объясняя это, мошенник сказал, что платформа является основой для компании, и предложил зарегистрировать личный кабинет. Когда мошенник спросил адрес электронной почты, Наиль Габидуллин продиктовал ему свою рабочую — от Центробанка, но «трейдер» это не понял. Затем мошенник предложил внести деньги, но Габидуллин стал заваливать его уточняющими вопросами. В какой-то момент «брокер» даже начал вздыхать устало.

— Я должен заплатить туда деньги? Я не готов перечислять их куда попало. Что это за сайт такой непонятный? — спросил Наиль Габидуллин.

— Это брокер.

— Он в России зарегистрирован?

— Это у вас брокер идет от нашей компании.

— А как зовут директора этой компании?

— Я не могу разглашать такие данные, вы сами можете в интернете посмотреть.

— Ну, значит, ты не знаешь, как зовут его? Даже к этому не подготовился?

После этого разговор прервался — «трейдер» повесил трубку.

По закону вести брокерскую деятельность могут только одобренные Центробанком организации — их список есть на сайте учреждения. По состоянию на 28 января 2024 года туда входят 253 организации, в основном банки.

Лжеброкеры, по данным ЦБ, это одна из распространенных схем мошенничества. Обманщики представляются агентами законных брокерских фирм из России или называют себя представителями иностранных платформ заработка. Однако в ЦБ признают, что последнее сейчас теряет актуальность, так как перевод денег за рубеж стал вызывать подозрения.

— Общение с клиентами происходит через мессенджеры, к «торгам» их не допускают. Средства для «пополнения торгового счета» предлагают перевести на карту физического лица, а результаты «инвестирования» сообщаются в переписке или телефонном разговоре, — рассказывают в ЦБ.

Есть и такой вариант, когда жертва создает брокерский счет, пополняет его, а затем его «трейдер» просит установить программу для связи. Однако вместо связи владелец счета дает удаленный доступ к своему компьютеру, то есть мошенник в этом случае может сделать что угодно — а именно вывести чужие деньги на себя.

Но иногда это делают и сами жертвы: как рассказывали в МВД Башкирии, в декабре житель Салавата перевел мошенникам больше миллиона рублей, пытаясь заработать на ценных бумагах. Лжеброкеры убедили его сначала вложить 10 тысяч рублей, а потом прислали 2 тысячи как процент. Тогда салаватец подумал, что его не обманут, и перевел еще свыше миллиона. Еще почти 700 тысяч мужчина перевел лжеюристу, который обещал ему вернуть потерянные деньги.

Нельзя не упомянуть и другой случай. Он не связан с брокерами, но напрямую касается мошенников. В ноябре 2022 года заслуженной артистке Башкирии Олесе Хуснутдиновой позвонили неизвестные: один представился ее сыном (хотя у артистки сына нет), сообщил, что попал в ДТП, и нужно заплатить 800 тысяч рублей, иначе его посадят. Артистка согласилась, а заодно позвонила настоящим полицейским. Когда курьер мошенников пришел к подъезду и взял пакет с «деньгами», его задержали. После этого случая артистку еще трижды пытались обмануть — и все три раза закончились провалом для мошенников, потому что женщина не поддалась на их уловки.

Схема с «ваш родственник попал в ДТП» стара как мир и использовалась еще в нулевых годах, но спустя 20 лет не теряет актуальности. Основными жертвами становятся пенсионеры, которые верят всему, что им говорят, и на эмоциях начинают собирать деньги и передавать их неизвестным людям. В таких случаях правоохранители советуют провести беседу со старшим поколением и объяснить, что если поступают такие звонки, нужно либо сразу прекращать разговор, либо перезванивать родственнику и уточнять, действительно ли у него проблемы. Конечно же, ни в коем случае нельзя переводить деньги незнакомым, даже брокерам, которые обещают золотые горы. Та же история и с теми, кто называет себя «сотрудниками банка» — с этими людьми нужно прекратить разговор и перезвонить в свой банк, телефон которого указан на обороте банковской карты.

По теме

МошенникиБрокерские услугиБанковские аферистыЗвонок мошенника
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter