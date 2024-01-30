«Мазда» проскочила между двумя фурами на сибирской трассе — маневр ужаса попал на видео

29 января на сибирской трассе неподалеку от Кемерова легковой машине пришлось проскакивать между двух фур, так как одна из них пошла на обгон.



Момент ДТП попал на запись с видеорегистратора, которую прислал читатель НГС Максим — по его словам, он родственник хозяев машины. На кадрах видно, что «Мазда» ловко проехала через узкое пространство между двумя фурами. Судя по ролику, произошедшее напугало тех, кто находился в салоне: слышны крики.