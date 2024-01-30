«Мазда» проскочила между двумя фурами на сибирской трассе — маневр ужаса попал на видео

29 января на сибирской трассе неподалеку от Кемерова легковой машине пришлось проскакивать между двух фур, так как одна из них пошла на обгон.
Момент ДТП попал на запись с видеорегистратора, которую прислал читатель НГС Максим — по его словам, он родственник хозяев машины. На кадрах видно, что «Мазда» ловко проехала через узкое пространство между двумя фурами. Судя по ролику, произошедшее напугало тех, кто находился в салоне: слышны крики.
У совершившей маневр «Мазды» оказались повреждены зеркало, бампер и крыло. По информации Максима, водитель втречной фуры пытался уехать с места происшествия. Его якобы пришлось догонять.
Читатель просит помочь с поиском очевидца — того, кто был за рулем фуры, двигавшейся по своей полосе слева.
— Проблема в том, что инспекторы ДПС оформили ДТП. Но так как не установлена фура, которая тоже была участником, но также двигалась по своей полосе, нужно провести розыск. Пока пытаются найти, но не удается. Говорят, что вроде есть программа, которая отслеживает движение фур, но всё это может затянуться. Пока скинули видео с регистратора, но госномер рассмотреть не удается, — утверждает Максим.
НГС отправил запрос в Госавтоинспекцию Кемеровской области.
Ранее автобус и фура вылетели с трассы в Новосибирской области: место аварии попало на видео.