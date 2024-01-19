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Авария в непогодуЭксклюзив

«У губернатора закончилось терпение»: депутат Госдумы — о режиме ЧС из-за коммунального коллапса в Новосибирске

За последние полторы недели в городе произошли две крупные коммунальные аварии

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Прорывы возникли на улицах Пархоменко и Петропавловской

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В Новосибирске за последние полторы недели произошли две крупные коммунальные аварии. Первая — 11 января на улице Пархоменко, тогда без отопления остались более 237 объектов в Ленинском районе. Вторая — 18 января на улице Петропавловской, без тепла осталось более 160 объектов. Из-за чрезвычайной ситуации губернатор региона ввел режим ЧС в городе. Политолог и депутат Государственной думы Олег Матвейчев прокомментировал корреспонденту НГС введение режима ЧС в Новосибирске.

— Очевидно, что у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова закончилось терпение. Поэтому он фактически ввел в Новосибирске прямое ручное управление коммунальной сферой. Решение правильное и своевременное: режим ЧС дает дополнительные возможности для ликвидации аварии. Губернатор поручил мэрии позаботиться о людях, мобилизовал дополнительные ресурсы, в том числе чтобы подключили специалистов из соседних городов, — отметил Олег Матвейчев.

Также для устранения последствий коммунальных аварий на левом берегу Новосибирска СГК привлекла дополнительные силы с Алтая и из Кузбасса. 20 января в Новосибирск приедут четыре дополнительные бригады коммунальщиков. Они будут помогать управляющим организациям производить перезапуски систем теплоснабжения в домах.

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