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Автобус «Новосибирск – Павлодар» заглох в -27 градусов на трассе – в салоне замерзали 36 пассажиров

В салоне автобуса находились шесть детей

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Информацию оперативно передали в ГИБДД

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Утром 4 января на трассе «Новосибирск — Карасук» заглох пассажирский автобус, выполнявший рейс по направлению в Республику Казахстан. Температура воздуха на тот момент опустилась до отметки минус 27 градусов, сообщили в Управлении ГИБДД по Новосибирской области.

В салоне находились два водителя, 36 пассажиров, шесть из которых –дети. На место инцидента выехали сотрудники ДПС.

— Пассажиров из сломанного автобуса были пересажаны в транспортные средства и доставлены в город Карасук. Для пассажиров было организовано горячее питание, а неисправное транспортное средство для ремонта с помощью тягача транспортировано в теплый гаражный бокс, — сообщили в ГИБДД.

В течение нескольких часов сломанный автобус починили, и он вместе с пассажирами продолжил выполнять рейс.

Накануне стало известно, что ближайшие несколько дней в Новосибирской области отметятся перепадами температур от -3 до -26 градусов. Самым теплым из них станет пятница 5 января.

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