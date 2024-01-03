Сильный ливневый снег и перепады температур: какой будет погода в Новосибирске в ближайшие дни

Ближайшие дни в Новосибирске отметятся перепадами температур от -3 до -26 градусов. Изучаем прогнозы популярных сервисов на ближайшие три дня.
Сервис Gismeteo на сегодня, 3 января, прогнозирует пасмурную погоду днём с температурой в районе -13 градусов. Ночью ожидается похолодание до -22. 4 января, ожидается солнечным, но температура опустится до -22 днём, ночью — в районе -20. В пятницу, 5 января резко потеплеет до -5 днём и до -3 ночью.
Прогноз «Яндекс.Погоды» на 3 января отличается: -1 днём, -25 ночью. Сервис ожидает температуру в районе -22 днём и ночью 4 января при ясном небе. 5 января резко потеплеет до -3 градусов днём и ночью.
«Погода.Mail» на 3 января прогнозирует температуру в районе -9 днём с сильным ливневым снегом, и -26 ночью. 4 января сервис ожидает потепление до -4 днём с небольшим снегом и -23 ночью. 5 января днём будет ясная погода с температурой в районе -7 днём и -4 ночью.
Ранее мы узнали, чего ждать от погоды в Новосибирске в 2024-м году.