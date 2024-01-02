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Телеграм-канал Baza сообщил о самоубийстве школьника в Новосибирске — подростку отказались покупать компьютер

Тело подростка нашла мать

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Следственный комитет и прокуратура не комментируют эту информацию

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В телеграм-канале Baza появилось сообщение, что в Новосибирске в ночь с 31 декабря на 1 января 14-летний юноша свел счеты с жизнью. Как говорится в посте, причиной могло стать то, что ему не подарили компьютер на Новый год.

— 31 декабря, за 20 минут до полуночи тело 14-летнего юноши было обнаружено в его комнате. Незадолго до этого подросток узнал, что на Новый год ему не подарят компьютер из-за плохой успеваемости в лицее. Тело обнаружила мать, когда хотела позвать сына к новогоднему столу, — говорится в посте.

По данным телеграм-канала, мальчик оставил записку: «В этом виноваты Вы. Скажите всем моим близким, что я их очень любил. С Новым 2024 годом».

В пресс-службе регионального СК и прокуратуры не стали комментировать эту информацию.

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