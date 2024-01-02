Телеграм-канал Baza сообщил о самоубийстве школьника в Новосибирске — подростку отказались покупать компьютер

В телеграм-канале Baza появилось сообщение, что в Новосибирске в ночь с 31 декабря на 1 января 14-летний юноша свел счеты с жизнью. Как говорится в посте, причиной могло стать то, что ему не подарили компьютер на Новый год.
— 31 декабря, за 20 минут до полуночи тело 14-летнего юноши было обнаружено в его комнате. Незадолго до этого подросток узнал, что на Новый год ему не подарят компьютер из-за плохой успеваемости в лицее. Тело обнаружила мать, когда хотела позвать сына к новогоднему столу, — говорится в посте.
По данным телеграм-канала, мальчик оставил записку: «В этом виноваты Вы. Скажите всем моим близким, что я их очень любил. С Новым 2024 годом».
В пресс-службе регионального СК и прокуратуры не стали комментировать эту информацию.