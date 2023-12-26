«Порезали парней. Весь этаж был залит кровью»: СК возбудил дела после убийства подростка в общежитии в Сибири

В пресс-службе СКР по Кузбассу уточнили, что, по предварительным данным, в ночь на 26 декабря произошел массовый конфликт в общественном месте общежития. В результате 16-летний подросток получил колото-резаное ранение грудной клетки и мгновенно умер на месте происшествия. Также ножевые ранения получили подростки 14 и 17 лет. Их доставили в больницу с повреждениями разной степени тяжести. Сейчас состояние одного из них оценивается как тяжелое.