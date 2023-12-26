«Порезали парней. Весь этаж был залит кровью»: СК возбудил дела после убийства подростка в общежитии в Сибири

Следственный комитет возбудил уголовные дела после убийства 16-летнего подростка в общежитии кемеровского колледжа, которое произошло в ночь на вторник, 26 декабря. Также в сообщении пресс-службы ведомства уточняется, что пострадали еще двое несовершеннолетних.
Ранее в соцсетях появилась публикация, в которой сообщалось, что ночью возле колледжа КемГУ было большое количество правоохранителей. Пользователи интересовались, что случилось. В ответ очевидцы написали, что «порезали парней» и «весь этаж был залит кровью».
В пресс-службе СКР по Кузбассу уточнили, что, по предварительным данным, в ночь на 26 декабря произошел массовый конфликт в общественном месте общежития. В результате 16-летний подросток получил колото-резаное ранение грудной клетки и мгновенно умер на месте происшествия. Также ножевые ранения получили подростки 14 и 17 лет. Их доставили в больницу с повреждениями разной степени тяжести. Сейчас состояние одного из них оценивается как тяжелое.
Следователи возбудили дела по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и убийстве из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
— Все участники конфликта доставлены в региональное следственное управление, с ними проводятся следственные действия. Следователем СК России также проведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружено и изъято орудие преступления, допрашиваются очевидцы произошедших событий, — говорится в сообщении СКР по Кузбассу.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, в ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы.
Ранее Октябрьский районный суд Новосибирска накануне признал виновным неоднократно судимого рецидивиста Александра Железновского по кличке Саша Пушкин в разбойном нападении на 10-летнего школьника.