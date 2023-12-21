Рецидивист по кличке Пушкин напал с ножом на ребенка на школьном дворе — убивать он никого не хотел

ЧП произошло 7 апреля: Железновский проходил мимо школы и увидел, что на территории играют дети, а у одного из мальчиков — недешевый телефон. Он решил забрать гаджет, повалил ребенка на спину и попытался ударить ребенка ножом в грудь, но мальчик сумел отбиться ногами и палкой. Рецидивист бежал, но позже был задержан полицейскими и арестован. Мужчину, по данным судебного департамента, ранее судимого за кражи, разбои и неуважение к суду, изначально обвиняли в разбойном нападении и покушении на убийство несовершеннолетнего. Сам он вину не признавал, и вскоре на его сторону встала и прокуратура.