Рецидивист по кличке Пушкин напал с ножом на ребенка на школьном дворе — убивать он никого не хотел

Октябрьский районный суд Новосибирска накануне признал виновным неоднократно судимого рецидивиста Александра Железновского по кличке Саша Пушкин в разбойном нападении на 10-летнего школьника.
Изначально его также обвиняли в покушении на убийство ребенка, но в итоге от обвинений отказалась прокуратура. Мужчину отправили в колонию строго режима на 5,5 лет, рассказали в областном управлении судебного департамента.
ЧП произошло 7 апреля: Железновский проходил мимо школы и увидел, что на территории играют дети, а у одного из мальчиков — недешевый телефон. Он решил забрать гаджет, повалил ребенка на спину и попытался ударить ребенка ножом в грудь, но мальчик сумел отбиться ногами и палкой. Рецидивист бежал, но позже был задержан полицейскими и арестован. Мужчину, по данным судебного департамента, ранее судимого за кражи, разбои и неуважение к суду, изначально обвиняли в разбойном нападении и покушении на убийство несовершеннолетнего. Сам он вину не признавал, и вскоре на его сторону встала и прокуратура.
— В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель отказался от обвинения в покушении на убийство, — уточнили в судебном департаменте.
Накануне суд признал Александра Железновского виновным в разбойном нападении и приговорил его к пяти с половиной годам колонии строгого режима.
Ранее НГС писал о том, как пятеро новосибирцев не смогли забрать 2 миллиона рублей у одного бизнесмена, хотя и очень сильно пытались. Их все равно будут судить за разбой.