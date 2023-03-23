Пятеро новосибирцев не смогли забрать 2 миллиона рублей у одного бизнесмена. Но их всё равно будут судить

Дзержинский районный суд рассмотрит уголовное дело о разбое на
По данным надзорного ведомства, нападение произошло в мае 2022 года неподалеку от вокзала Новосибирск-Восточный.
— Пятеро обвиняемых, действуя в составе организованной группы, совершили разбойное нападение на представителя коммерческой организации с целью хищения у него выручки от предпринимательской деятельности в сумме более
Нападение успехом не увенчалось по случайности: за потерпевшего вступился случайный прохожий, но уголовное дело всё равно возбудили по статье 162 УК РФ «Разбой». А спустя несколько дней полицейские при поддержке ОМОНа задержали четверых из пяти предполагаемых налетчиков.
Как выяснили полицейские, злоумышленники более двух недель следили за потерпевшим и разрабатывали план нападения.
В назначенный день трое мужчин по указанию организатора приехали к вокзалу на машине, а один из них остался ждать за рулем.
— Двое подельников совершили нападение, произведя при этом два выстрела, предположительно из травматического пистолета, в сторону пострадавшего и распылив газовый баллончик, — рассказали тогда в полиции на транспорте.
Позже в деле появился еще один фигурант.
Накануне в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре подписали обвинительное заключение по делу. Нападавшим грозит от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф до
Ранее НГС писал о том, как злоумышленники подкараулили на дороге владельца коттеджа, напали на него и поехали грабить его дом.