Пятеро новосибирцев не смогли забрать 2 миллиона рублей у одного бизнесмена. Но их всё равно будут судить

Нападение успехом не увенчалось по случайности: за потерпевшего вступился случайный прохожий, но уголовное дело всё равно возбудили по статье 162 УК РФ «Разбой». А спустя несколько дней полицейские при поддержке ОМОНа задержали четверых из пяти предполагаемых налетчиков.



Как выяснили полицейские, злоумышленники более двух недель следили за потерпевшим и разрабатывали план нападения.



В назначенный день трое мужчин по указанию организатора приехали к вокзалу на машине, а один из них остался ждать за рулем.

