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Пятеро новосибирцев не смогли забрать 2 миллиона рублей у одного бизнесмена. Но их всё равно будут судить

Уголовное дело рассмотрит Дзержинский районный суд Новосибирска

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Злоумышленники долго следили за жертвой, планируя нападение

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Дзержинский районный суд рассмотрит уголовное дело о разбое на 2 миллиона рублей. О том, что расследование закончено, рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, нападение произошло в мае 2022 года неподалеку от вокзала Новосибирск-Восточный.

— Пятеро обвиняемых, действуя в составе организованной группы, совершили разбойное нападение на представителя коммерческой организации с целью хищения у него выручки от предпринимательской деятельности в сумме более 2 млн рублей, — рассказали в прокуратуре.

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Видео: пресс-служба УТ МВД России по СФО

Нападение успехом не увенчалось по случайности: за потерпевшего вступился случайный прохожий, но уголовное дело всё равно возбудили по статье 162 УК РФ «Разбой». А спустя несколько дней полицейские при поддержке ОМОНа задержали четверых из пяти предполагаемых налетчиков.

Как выяснили полицейские, злоумышленники более двух недель следили за потерпевшим и разрабатывали план нападения.

В назначенный день трое мужчин по указанию организатора приехали к вокзалу на машине, а один из них остался ждать за рулем.

— Двое подельников совершили нападение, произведя при этом два выстрела, предположительно из травматического пистолета, в сторону пострадавшего и распылив газовый баллончик, — рассказали тогда в полиции на транспорте.

Позже в деле появился еще один фигурант.

Накануне в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре подписали обвинительное заключение по делу. Нападавшим грозит от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

Ранее НГС писал о том, как злоумышленники подкараулили на дороге владельца коттеджа, напали на него и поехали грабить его дом.

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