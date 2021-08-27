Полицейские в Новосибирской области задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на мужчину. Потерпевшего подкараулили на дороге и вынудили поехать домой вместе с преступниками.
Инцидент произошел 9 февраля около 20:00 в районе села Ленинское в Новосибирском районе.
— Установлено, что злоумышленники, остановившись на проезжей части, преградили путь автомобилю потерпевшего, сымитировав поломку транспортного средства, и, дождавшись, когда мужчина выйдет из машины, начали наносить ему удары в область лица. Неизвестные под угрозой применения газового баллончика заставили гражданина сесть в личный автомобиль и везти их в сторону своего жилища. Мужчины проникли в дом потерпевшего, где в тот момент находились его супруга и несовершеннолетний ребенок, откуда похитили имущество семьи — электронику на сумму около 900 тысяч рублей. Затем подозреваемые сели в автомобиль и скрылись, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Нападавших искали несколько месяцев и на днях задержали двоих с помощью ОМОНа, поиск еще одного подозреваемого продолжается.
МВД опубликовало видео с моментом преступления, штурмом дома подозреваемых, а также с двумя задержанными мужчинами.
— Сыщиками была получена оперативная информация о том, что предполагаемые злоумышленники проживают в частном доме в одном из близлежащих сел. Подозреваемые в совершении разбоя были задержаны. Ими оказались двое ранее не судимых жителей Новосибирской области в возрасте 39 и 33 лет. Они являются родственниками, официально не были трудоустроены, жили на доход от временных заработков, — объяснили в полиции.
Мужчины знали, что потерпевший имеет хороший доход и проживает в коттедже на окраине отдаленного строящегося микрорайона, рядом с которым больше нет домов. Они тщательно готовились к преступлению и почти не оставили следов — изучили распорядок дня членов семьи, приобрели черные балаклавы и перчатки.
— В ходе обыска по месту проживания подозреваемых обнаружены и изъяты одежда, в которой фигуранты совершили разбойное нападение, 4 сотовых телефона, 3 газовых баллончика и автомобиль, на котором злоумышленники скрылись с места преступления. В настоящее время фигуранты заключены под стражу, с ними работают следователи. Местонахождение похищенного устанавливается, — добавили в ведомстве.
Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище». Нападавшим грозит лишение свободы на срок до 12 лет.
Сейчас полиция продолжает искать других участников разбойного ограбления.
В апреле в Новосибирске компания из трех человек, двое из которых несовершеннолетние, напала на продавца мобильных телефонов и ограбила магазин на