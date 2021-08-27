Полицейские в Новосибирской области задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на мужчину. Потерпевшего подкараулили на дороге и вынудили поехать домой вместе с преступниками.

Инцидент произошел 9 февраля около 20:00 в районе села Ленинское в Новосибирском районе.



— Установлено, что злоумышленники, остановившись на проезжей части, преградили путь автомобилю потерпевшего, сымитировав поломку транспортного средства, и, дождавшись, когда мужчина выйдет из машины, начали наносить ему удары в область лица. Неизвестные под угрозой применения газового баллончика заставили гражданина сесть в личный автомобиль и везти их в сторону своего жилища. Мужчины проникли в дом потерпевшего, где в тот момент находились его супруга и несовершеннолетний ребенок, откуда похитили имущество семьи — электронику на сумму около 900 тысяч рублей. Затем подозреваемые сели в автомобиль и скрылись, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.