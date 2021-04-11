В Новосибирске подростки напали на продавца телефонов и украли больше миллиона рублей

В Новосибирске компания из трех человек, двое из которых несовершеннолетние, напала на продавца мобильных телефонов и ограбила магазин на 1 миллион рублей. Инцидент произошел 4 апреля.

— По версии следствия, двое несовершеннолетних 15 и 17 лет совместно с неустановленным лицом совершили разбойное нападение на продавца магазина, расположенного в Центральном районе Новосибирска. Похитили мобильный телефон потерпевшего и другие мобильные телефоны, имевшееся в магазине на общую сумму не менее 1 000 000 рублей, после чего с похищенным скрылись с места преступления, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.