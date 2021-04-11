В Новосибирске подростки напали на продавца телефонов и украли больше миллиона рублей

В Новосибирске компания из трех человек, двое из которых несовершеннолетние, напала на продавца мобильных телефонов и ограбила магазин на 1 миллион рублей. Инцидент произошел 4 апреля.
— По версии следствия, двое несовершеннолетних 15 и 17 лет совместно с неустановленным лицом совершили разбойное нападение на продавца магазина, расположенного в Центральном районе Новосибирска. Похитили мобильный телефон потерпевшего и другие мобильные телефоны, имевшееся в магазине на общую сумму не менее
Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере»).
Подростков задержали и предъявили обвинение — свою вину они признали. Сейчас они находятся в СИЗО. Следователи ищут третьего подозреваемого.