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В Новосибирске подростки напали на продавца телефонов и украли больше миллиона рублей

Их задержали и отправили в СИЗО

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Следователи возбудили уголовное дело за разбой и ищут третьего подозреваемого

Следователи возбудили уголовное дело за разбой и ищут третьего подозреваемого

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В Новосибирске компания из трех человек, двое из которых несовершеннолетние, напала на продавца мобильных телефонов и ограбила магазин на 1 миллион рублей. Инцидент произошел 4 апреля.

— По версии следствия, двое несовершеннолетних 15 и 17 лет совместно с неустановленным лицом совершили разбойное нападение на продавца магазина, расположенного в Центральном районе Новосибирска. Похитили мобильный телефон потерпевшего и другие мобильные телефоны, имевшееся в магазине на общую сумму не менее 1 000 000 рублей, после чего с похищенным скрылись с места преступления, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере»).

Подростков задержали и предъявили обвинение — свою вину они признали. Сейчас они находятся в СИЗО. Следователи ищут третьего подозреваемого.

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нападениеразбой
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