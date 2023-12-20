«Власть не станет этого делать, если не уверена в безнаказанности»: почему чиновники воруют елки у россиян

Глава Горячегорска Федор Крылов в ответ на вопросы журналистов утверждает, что дерево было сильно высоким, на него жаловались соседи и спилили его для их безопасности. По его словам, хозяйку участка не уведомили, так как не нашлось ее номера телефона. По факту кражи дерева полиция проводит проверку.



Согласно сайту госзакупок, на две елки в Шарыпове в этом году планировали потратить 60 тысяч рублей, это без учета расходных материалов. На каждую выделено 30 тысяч.



Позже власти заявили, что во всём виновата подрядная организация, в деятельность которой чиновники якобы не имеют права вмешиваться. Со слов чиновников, они назначили служебную проверку — уже есть первые результаты. Власти заявили, что дерево было опасным, его просили спилить не только жители, но и энергетики.

