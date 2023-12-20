«Власть не станет этого делать, если не уверена в безнаказанности»: почему чиновники воруют елки у россиян

Жители разных регионов России обвиняют местные власти в воровстве елок с частных территорий. За последнее время такие случаи произошли в Красноярском крае, на Южном Урале и в Нижегородской области. После огласки таких историй чиновники заявляют, что деревья якобы мешали безопасности жителей и работе энергетиков. Редакция NGS24.RU вспомнила эти случаи и узнала, почему власти воруют елки у людей.
Красноярский край
Жительница Шарыповского района Красноярского края Ольга Пенькова обвинила местные власти в воровстве ели со двора ее дома. Огромную елку срубили в поселке Горячегорск, чтобы установить ее на городской площади в Шарыпове.
По словам Ольги Пеньковой, специальная бригада разобрала часть забора и срубила елку, несмотря на протесты соседей.
— Для меня ель всегда была памятью о маме, которая умерла год назад, — говорит женщина. — Елка была нашим родовым деревом, которую еще садила моя мама, ныне покойная, ребенок Великой Отечественной войны. Этим поступком они нанесли нам моральный вред, так как это было не просто дерево, а память о нашей маме, — рассказывает хозяйка
Глава Горячегорска Федор Крылов в ответ на вопросы журналистов утверждает, что дерево было сильно высоким, на него жаловались соседи и спилили его для их безопасности. По его словам, хозяйку участка не уведомили, так как не нашлось ее номера телефона. По факту кражи дерева полиция проводит проверку.
Согласно сайту госзакупок, на две елки в Шарыпове в этом году планировали потратить 60 тысяч рублей, это без учета расходных материалов. На каждую выделено 30 тысяч.
Позже власти заявили, что во всём виновата подрядная организация, в деятельность которой чиновники якобы не имеют права вмешиваться. Со слов чиновников, они назначили служебную проверку — уже есть первые результаты. Власти заявили, что дерево было опасным, его просили спилить не только жители, но и энергетики.
Также в своем телеграм-канале глава города сообщил, что администрация Шарыпово не давала разрешения на спил ели в границах городского округа. Позже хозяйка участка заключила устное соглашение с подрядчиком ООО «ААСтрой» — дерево перешло в собственность компании, а хозяева получили за него компенсацию. Редакции NGS24.RU не удалось связаться с хозяйкой участка Ольгой Пеньковой.
Очень возмущены историей местные жители:
— Город гудит и обсуждает это, но власти всё замнут. Власти купили или запугали эту женщину, — возмущается местная жительница Наталья в разговоре с журналистами.
— Это просто вопиющий случай! Я не живу в вашем городе, но меня как гражданку РФ возмутило это, — пишет другая читательница.
— В интересах администрации максимально подробно и прозрачно, с предоставлением всех необходимых документов, разъяснить ситуацию. Если дерево росло в зоне ЛЭП — где документы, это подтверждающие? Разрешение на снос? Нельзя в городе просто так взять и срубить дерево. Тем более нельзя рубить дерево, которое растет за забором возле частного дома! Даже если тот кусочек земли не в собственности. Моральные принципы должны соблюдаться. Искренне надеюсь, что все виновные будут наказаны по максимальной строгости закона, а собственники дома получат компенсацию, в том числе морального вреда, — делится мнением в комментариях Анастасия.
Челябинская область
Похожая история произошла в конце ноября на Южном Урале. Жительница Миньяра Елена Шалдина обвинила чиновников в воровстве ели с дачного участка. Глава Ашинского района Вадим Сергеев сообщил 74.RU, что по документам дерево находилось на бесхозной земле, поэтому его и приглядели чиновники Миньяра для установки на площади.
— Вот стоит на площади у нас елочка, ее взяли и срубили с нашего садового участка. Эту елку посадил мой муж со своим папой в 1982 году, когда пошел в первый класс, — написала в социальных сетях Елена Шалдина. — Росла она на нашем участке 41 год, а теперь украшает нашу площадь. Конечно, очень жалко, что ее спилили, это память наша была.
А глава района Вадим Сергеев заявляет, что участок оказался бесхозным после того, как собственник умер, а в право наследования никто не вступил.
По информации журналистов, на госзакупках не размещали тендер — местный предприниматель согласился дать денег на спил и доставку.
Нижегородская область
В Ардатовском районе Нижегородской области местная администрация тоже решила спилить елку, 60 лет стоявшую на улице возле жилого дома. Об этом рассказали корреспонденты NN.RU. Ее взрастила бабушка, для которой это событие стало шоком. Позже очень похожую ель увидели на главной площади перед Домом культуры.
В администрации объясняли, что дерево могло повредить провода и фундамент дома. К тому же территория вокруг здания принадлежит государству.
Позже глава районной администрации Георгий Жданкин признался, что раньше пилили деревья на праздник в лесу. Теперь красивых елок там не осталось, и власти решили взять дерево с улицы. В итоге главу администрации Ардатовского района депремировали, а «специалист, принявший это решение, больше не работает в муниципальной службе». Так отчитались чиновники. Они пришли к бабушке с чаем и конфетами — извинились и обещали посадить в следующем году новые ели. Доверчивая женщина согласилась.
Все понимают, что из-за этого не накажут
Редакция NGS24.RU обратилась за комментарием к генеральному директору Института региональных проблем Дмитрию Журавлеву, а что вообще происходит? Чиновники так решили экономить, потому и пошли массово воровать елки у людей? По словам Журавлева, все три региона явно небедные и не испытывают проблем с бюджетом.
— Это не Пенза и не Астрахань... Так что здесь, скорее, не отсутствие денег, а есть уверенность в том, что вот так лучше, так можно, так хорошо и так удобно, — считает Журавлев.
По словам Дмитрия Анатольевича, непонятно, как чиновники оправдывают свои действия с точки зрения законодательства.
— Власти обязаны делать это через контракт, существует законодательство о том, как что-либо брать, где брать. Как они это делают, понятно: приезжают, вырубают и увозят. Как они это делают с точки зрения законодательства и почему к ним потом не приходит та же прокуратура и не спрашивает: «А по какому праву вы это срубили?» — не знаю. Может быть, потому, что районный прокурор, районная власть живет в одном и том же доме, — объясняет Дмитрий Журавлев.
Основной причиной действий чиновников Журавлев считает безнаказанность властей. По мнению директора Института региональных проблем, власти, у которых либо нет лишних денег, либо есть куда их потратить, выбирают вариант попроще и подешевле.
— То, что растет на частной территории, вероятно, принадлежит самому хозяину. Поэтому в данном случае речь идет о нарушении просто прав собственности. Местная власть считает себя в данном случае над законом. Понятно, что власть не станет этого делать, если не уверена в своей безнаказанности. Мазохистов очень мало. Значит, просто это результат такого корпоративного единства местной власти, когда все понимают, что никто из-за этого не накажет. Губернаторам, понятно, не до этого, им забот хватает, чтобы за частными елками следить, а на горизонтальном уровне, вероятно, все со всеми уже подружились, — подытожил Журавлев.