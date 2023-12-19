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СрочноВ Бердске обстреляли мусоровоз
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«Водитель чудом не пострадал»: под Новосибирском заявили о стрельбе по мусоровозу

В полиции начали проверку

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Инцидент произошел днем 19 декабря

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В Новосибирской области сообщили о неизвестном, который открыл стрельбу в Бердске. По информации издания «Бердск-Онлайн», в результате происшествия был обстрелян мусоровоз местной компании.

Инцидент произошел днем 19 декабря во дворе дома по улице Красная Сибирь, 114. Сообщается, что в машину стреляли из неизвестного оружия.

— Стрелял неизвестный из неизвестного оружия. Водитель мусоровоза в момент обстрела загружал мусор, поэтому чудом не пострадал. И не видел стрелка, — сообщили в издании.

Как рассказали НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, сообщение по факту повреждения транспорта поступало в отдел полиции. Сотрудники ведомства проводят проверку.

— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пострадавших нет, — уточнили в ведомстве.

НГС позвонил в компанию, транспорт которой якобы был обстрелян около дома, но журналисту не ответили на звонок. Корреспондент издания направил запрос с просьбой прокомментировать информацию.

В начале декабря в Новосибирской области неизвестные обстреляли автомобиль. По информации владельца машины, пули также попали в автобус, полиция проводит проверку.

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