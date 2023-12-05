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«На меня посыпались стекла»: на дороге в Новосибирске обстреляли автомобиль и автобус - видео с места происшествия

Заявление об инциденте поступило в полицию

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В Новосибирске водитель заявил, что неизвестные обстреляли его машину, а также автобус

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4 декабря в Новосибирске неизвестные обстреляли автомобиль Nissan. По информации его владельца, пули также попали в проезжавший автобус № 60.

Водитель говорит, что ехал на машине в районе перекрестка улиц Широкой и Новосибирской. С его слов, внезапно он и его пассажирка почувствовали 2 выстрела по автомобилю. Стекло на водительской двери оказалось разбито, уверяет мужчина.

— После того, как проехал улицу Пархоменко, повернул на Новосибирскую. С нее планировал повернуть на Широкую, и незадолго до поворота резко лопнуло мое боковое стекло. На меня посыпались стекла. Я проехал дальше, потому что был с супругой. Она говорит: «Разворачиваемся, едем обратно, на то же самое место». Там мы остановились, включили аварийку. Через некоторое время подъехал автобус. Водитель автобуса спросил: «Вас обстреляли тоже?» Отвечаю: «Да», — поделился с НГС водитель автомобиля.

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Видео: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

НГС связался с тремя перевозчиками, обслуживающими маршрут. В диспетчерских ООО Предприятие «Сибникма» и ИП Кобенко В. А. заявили, что не располагают информацией об инциденте.

— У нас ничего подобного нет, — сказали в ИП Полнаревой О. М.

В пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области прокомментировали ситуацию следующим образом:

— В полицию поступали заявления от водителей автомобиля и автобуса о повреждении транспортных средств. Они приняты в установленном порядке. Сотрудники полиции проводят проверку. Обстоятельства устанавливаются.

В 2022 году НГС рассказывал о том, как росгвардейцы обстреляли машину и избили случайного свидетеля. Что они говорили в суде, можно прочитать здесь.

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