«На меня посыпались стекла»: на дороге в Новосибирске обстреляли автомобиль и автобус - видео с места происшествия

— После того, как проехал улицу Пархоменко, повернул на Новосибирскую. С нее планировал повернуть на Широкую, и незадолго до поворота резко лопнуло мое боковое стекло. На меня посыпались стекла. Я проехал дальше, потому что был с супругой. Она говорит: «Разворачиваемся, едем обратно, на то же самое место». Там мы остановились, включили аварийку. Через некоторое время подъехал автобус. Водитель автобуса спросил: «Вас обстреляли тоже?» Отвечаю: «Да», — поделился с НГС водитель автомобиля.