«Центнер харизмы». Рассказываем всё, что известно о Дмитрии Красилове — Пухляше из Little Big

Вечером 18 декабря стало известно о смерти
Рассказываем, как о Пухляше узнали миллионы, что могло послужить причиной заболевания сердца и что происходило возле его дома после новостей о его смерти.
«Он как обычно шутил»
Первым заволновался директор артиста Андрей Наконечный, который пытался дозвониться до актера с вечера прошлого дня. Красилов не выходил на связь с момента, как поехал домой после премьеры фильма «Новогодний ол инклюзив» (12+) в кинотеатре «Октябрь». Как сообщает SHOT, именно тогда артисту стало плохо.
В кино танцор был вместе с певицей Анастасией Негодой, его близкой подругой. По ее словам, в тот вечер Дмитрий не жаловался на здоровье — напротив, был веселым и охотно фотографировался с фанатами.
— Я только что узнала и до сих пор не верю. Кажется, что это всё какая-то шутка и неправда. Надеюсь, что кто-нибудь напишет, что это просто ошибка. Мы вместе работали на канале «МУЗ-ТВ» и вчера вместе были на премьере фильма. Он как обычно шутил. Мы даже записали новогоднее поздравление, — рассказала MSK1.RU артистка.
Консьержка дома рассказала «МК: срочные новости», что последний раз она видела артиста примерно в
После новостей о смерти Дмитрия многие коллеги и друзья погибшего попрощались с ним, написав пост в социальных сетях.
— Спасибо, Дима, за всё, что ты сделал… Всегда буду помнить и ценить тебя! R. I. P. (в переводе с английского «Покойся с миром». —
— Умер Пухляш. Совсем недавно пересекались с Димой на съемках. Очень рано. Всего 29. Мои соболезнования родным и близким. Царствия небесного. Земля пухом, — поделился Гарик Харламов.
От «Танцев» до «Вечернего Урганта»: история славы
Дмитрий Красилов родился в 1994 году в небольшом городе Заринске Алтайского края. С начальных классов занимался танцами, несмотря на небольшой рост и лишний вес.
— С детсада я был маленьким забитым мальчиком, который много ел, страдал и комплексовал. Потому что очень обидно для ребёнка с его детской психикой воспринимать непонимание со стороны других, что он толстый и танцует. Вы знаете, как ведут себя дети и подростки: лишь бы подначить, ударить, оскорбить. Мне постоянно говорили: «Ты толстый», «Танцуешь, как баба», а я плакал и говорил маме, что хочу переехать из города, уйти из танцев или из школы», — вспоминал Дмитрий в разговоре с АиФ Барнаул.
В 2015 году Красилов окончил Алтайский краевой колледж культуры и искусств (АККК) в Барнауле, а спустя год переехал в Москву. Он участвовал в кастинге на шоу «Танцы», где его звали «Центнером харизмы». На втором отборочном этапе Дмитрий выбыл из соревнования, зато его слава на федеральном канале обеспечила внимание кастинг-директоров. За несколько лет артист снялся в пятнадцати фильмах, среди которых был кассовый хит Сергея Бондарчука «Вторжение».
По-настоящему известным Красилов стал после съемок в клипе Little Big на песню «Uno», с которой группа собиралась ехать на Евровидение-2020. Именно тогда фанаты прозвали артиста Пухляш. После петиции, которую подписали несколько тысяч человек, группа объявила, что возьмет танцора на Евровидение, но из-за ковидных ограничений конкурс отменили.
— Я недавно посмотрел стендап, и выступающий говорит: «Почему мы толстых людей называем пухлыми, ведь, по сути, в них не пух?». Вот и я смирился с тем, что я жирный. Но когда меня называют «воздушным», «мягким», «плюшевым» — это очень мило, но «пухляш» — самое милое, что могло прилететь в мою сторону после этого клипа», — рассказывал Красилов о новом на тот момент прозвище.
Клип впервые представили на шоу «Вечерний Ургант», куда Красилова пригласили в качестве гостя. После участия в программе подписчиков в социальных сетях у него стало многократно больше, как и предложений о работе — ему даже удалось сняться в рекламе спортивной одежды Adidas.
С начала 2023 года начал сольную карьеру певца под пcевдонимом KrasiLOVE. Выступал на нескольких фестивалях, в том числе на концерте «Блогеры России».
Возможные причины смерти
— Я знаю, я долго не проживу… — часто говорил артист друзьям.
Красилов не ограничивал себя ни в еде, ни в алкоголе, несмотря на серьезные проблемы с лишним весом. Об сообщает SHOT со ссылкой на источник в окружении погибшего. При этом танцор был трудоголиком и посвящал много времени и сил работе.
Причиной возникновения сердечной недостаточности мог послужить образ жизни Красилова. Об этом в разговоре с MSK1.RU рассказала доктор медицинских наук, профессор ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство) России, врач-диетолог и кардиолог Маргарита Королева.
Из-за жира во внутренних органах сердце могло сместиться фактически в горизонтальное положение, а лежа органу работать сложнее. Из-за того, что на легкие давит пресс и накопленный лишний вес, легкие не могут работать в полной мере и обеспечивать организм кислородом. Сердце тоже не может доставить через кровь питательные вещества, поэтому возникает недостаточность.
Другой врач обратил внимание на то, что лишний вес может быть следствием гормональных проблем.
— Когда человек говорит про лишний вес, то первая ассоциация — негативная, мол, много ест, не следит за собой. Хотя это может быть следствие других, более серьезных причин со здоровьем, — рассказал специалист.
Если нарушается гормональная регуляция, то страдает обмен веществ во всем теле. Из-за этого нужные вещества из тела выводятся, а ненужные — остаются.
Исходя из телосложения Красилова, эксперт предположил, что у артиста могли быть проблемы с гипофизом — небольшой железой, которая отвечает за метаболизм, рост и репродуктивные функции в организме.
«Мы приехали, потому что не верим, что это происходит»
Вечером, когда стало известно о гибели артиста, возле его дома дежурили сотрудники МВД и ритуальной службы. Как рассказал корреспондент MSK1.RU, погибший жил в обычном доме, а квартиры в нем, по словам соседей, были не самыми дорогими.
— Приезжала сегодня полиция. Знали, что он [Дмитрий] — известный человек, — рассказал нам один из соседей Красилова.
Еще жители дома рассказали, что к танцору когда-то приходил «лысый и усатый мужчина». Возможно, они говорили об Илье Прусикине* — лидере группы Little Big, который переехал в США после начала спецоперации.
Вместе с оперативниками к дому Дмитрия Красилова приехали и его друзья, но и их внутрь дома не пустили.
— Мы приехали, потому что мы просто не верим, что это происходит. Проблем со здоровьем как таковых у него не было. Мы знали его как веселого парня. Он добрым человеком был, — рассказали MSK1.RU его друзья, которые приехали к дому Красилова, как только узнали о его смерти из СМИ.
Вскоре сотрудники ГБУ «Ритуал» увезли тело Дмитрия Красилова. По словам корреспондента MSK1.RU, артиста вынесли в черном мешке и погрузили в машину ритуальной службы.
* Признан в России иностранным агентом.
Ранее мы публиковали самые крутые видео Пухляша. А в начале 2023 года солиста группы признали иноагентом — Little Big опубликовали клип против СВО, а сейчас почти все ее участники находятся за границей. Прочитайте, кто еще из звезд покинул Россию и не собирается возвращаться.