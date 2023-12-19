«Центнер харизмы». Рассказываем всё, что известно о Дмитрии Красилове — Пухляше из Little Big

«Он как обычно шутил»

Первым заволновался директор артиста Андрей Наконечный, который пытался дозвониться до актера с вечера прошлого дня. Красилов не выходил на связь с момента, как поехал домой после премьеры фильма «Новогодний ол инклюзив» (12+) в кинотеатре «Октябрь». Как сообщает SHOT, именно тогда артисту стало плохо.

В кино танцор был вместе с певицей Анастасией Негодой, его близкой подругой. По ее словам, в тот вечер Дмитрий не жаловался на здоровье — напротив, был веселым и охотно фотографировался с фанатами.