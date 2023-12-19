Вчера танцевал, а сегодня умер. Врачи — о том, почему Пухляш Дмитрий Красилов внезапно скончался

По словам его подруги, еще вчера он «был очень веселый и бодрый». Мы поговорили с врачами о том, что могло стать причиной внезапной смерти.



— Думать надо не о лишнем весе, а о том, почему этот лишний вес набирается. Скорее всего, это какая-то гормональная проблема, судя по телосложению — проблемы с гипофизом. Когда люди видят лишний вес, их первая ассоциация — негативная, мол, много ест, не следит за собой. Хотя это может быть следствием других, более серьезных проблем со здоровьем.