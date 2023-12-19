Вчера танцевал, а сегодня умер. Врачи — о том, почему Пухляш Дмитрий Красилов внезапно скончался

Вечером понедельника, 18 декабря, стало известно о смерти танцора Дмитрия Красилова, выступавшего под псевдонимом Пухляш. Ему было 29 лет, предварительная причина смерти — сердечная недостаточность.
По словам его подруги, еще вчера он «был очень веселый и бодрый». Мы поговорили с врачами о том, что могло стать причиной внезапной смерти.
— Думать надо не о лишнем весе, а о том, почему этот лишний вес набирается. Скорее всего, это какая-то гормональная проблема, судя по телосложению — проблемы с гипофизом. Когда люди видят лишний вес, их первая ассоциация — негативная, мол, много ест, не следит за собой. Хотя это может быть следствием других, более серьезных проблем со здоровьем.
Организм в итоге работает как неслаженный механизм. Работает, пока какая-то деталь, в нашем случае орган, не перегрузится и не откажет, — объяснил медик.
Дмитрий профессионально занимался танцами, а значит, подвергал себя огромным физическим нагрузкам, волей-неволей тренировал мышцы, из-за чего у него в организме развивался быстрый метаболизм. Но если учитывать, что у погибшего, несмотря на занятия спортом, были проблемы с лишним весом, то, скорее всего, к проблемам со здоровьем привел именно образ жизни. Об этом корреспонденту MSK1.RU рассказала доктор медицинских наук, профессор ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство) России, врач-диетолог и кардиолог Маргарита Королева.
По мнению врача, если жир копился, например, не на руках или ногах, а откладывался вокруг внутренних органов, то проблемы могли начаться и в таком возрасте, как у Красилова. А проблемы начинаются следующие — из-за давления жира сердце переходит из обычного вертикального положения в горизонтальное.
— Сердцу вообще сложнее работать лежа. Представьте, что вам нужно прямо на кровати выполнять какие-нибудь спортивные упражнения. Нагрузка на сердце кратно возрастает, — сказала Королева в разговоре с MSK1.RU.
Занятия танцами еще сильнее усугубляют проблему, ведь организму требуется гораздо больше питательных веществ, а сердце может просто не успевать доставлять их по телу через кровь и кислород — это и называется сердечной недостаточностью. Самые частые симптомы — одышка и отеки, а выживаемость при болезни зависит от того, на какой стадии была болезнь при начале лечения.
Полностью вылечить сердечную недостаточность невозможно, но с помощью компенсации можно продлить жизнь на годы.
Врач отметила, что таких проблем с сердцем у нетренированного человека может и не быть. А если больной занимается спортом, то у него формируется пресс, который вместе со внутренним жиром давит на легкие. Из-за этого они тоже не могут работать в полную силу, ведь качать воздух могут только средняя и верхняя трети органа, пока нижняя сдавлена.
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