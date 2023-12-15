«Не думала, что буду ненавидеть его»: сибирячка обвинила брата в издевательствах над матерью — он заявил, что его лишили квартиры

Родственники 79-летней жительницы Новосибирска обвинили ее сына в издевательствах над ней. По словам дочери пенсионерки, мужчина регулярно обижает ее и устраивает в квартире дебош. Сам сын заявляет, что его обманули с квартирой, он подтвердил только, что один раз устроил погром в жилье, но считает, что его вынудили. В семейном конфликте разбирался НГС.
Мнение сестры
В редакцию НГС обратилась дочь пенсионерки Клавдии из Новосибирска Татьяна, которая сейчас живет в другом регионе. По словам Татьяны, ее матери не дает покоя ее младший сын — Антон (имя изменено по просьбе самого мужчины).
— У нас отцы разные, квартира 2-комнатная от моего осталась. Антон родился от другого отца, но тот рано развелся с мамой. Никак не помогал. Раньше жили нормально — мой младший брат, его жена, дети и наша мама. Брат работал в СМИ, а потом начал принимать наркотики. Одно время жили на съемной квартире, а в мае вернулись к маме. И началось. Постоянно устраивает в квартире дебош, переворачивает все вверх дном, мать толкает, — заявила дочь пенсионерки Татьяна.
Женщина отметила, что вся семья живет как в аду: по ее словам, она обращалась в полицию и другие органы, но ситуация не меняется
— Мама переезжать ко мне не хочет — привыкла жить в своем районе. Рядом — больница, в которой она отработала много лет, ветеран труда. Если проблемы со здоровьем — ей только дорогу перейти, и там помогут. Но я не такой старости хотела для мамы. Никогда не думала, что буду ненавидеть брата, но мне просто жалко ее. И мне надоело какие-то деньги постоянно присылать. Несколько раз он у нее телефоны разбивал, в ломбарды сдавал. Начинает на маму руку поднимать — вызываем полицию, — объясняет сибирячка.
Татьяна пояснила — в свое время она и еще один ее брат — старший, отказались от долей в квартире матери в пользу младшего, но в 2013 году мать уговорила его отписать свою долю на нее на условиях дарения из-за проблем молодого человека, связанных якобы с наркотиками, долгами и коллекторами. С тех пор он имеет право пользоваться и проживать в этой квартире, а распоряжаться ею — нет.
— В итоге мама мне подарила эту квартиру, но я ее не могу продать, и не собираюсь этого делать. У меня теперь два иждивенца — мама и младший брат. Они будут жить в этой квартире, сколько им богом отведено. А брату младшему это не понравилось. На фоне этого идут скандалы. Никаких административных наказаний к нему не применяют, он квартиру рушит, громит, маму оскорбляет всяко-разно. Больше, чем на двое суток, его не забирают никуда. И потом ситуация опять вся повторяется, — пояснила сибирячка.
Позиция брата
Антон согласился в разговоре с НГС высказать свою позицию. Он заявил, что его семья обманным путем заставила его отказаться от квартиры, а также взять на маткапитал дачу, которую родственники якобы уже продали.
— Они у меня квартиру отжали. Да, да, именно эту квартиру. Эта сестра. Таких делов натворила мне, что с ума сойдешь. Якобы выдающиеся люди. А занимаются контрабандой золота. Перевозят его из Юрги незаконно, а здесь его перепродают, ломбарды у них. Надо мной издевались и продолжают издеваться — сумасшествие просто. То пишут в полицию, что я избиваю свою жену, а я в этот момент с пневмонией лежу дома. Полицейские пришли, сами в шоке были. Иногда я приходил домой, поесть не успевал — они вызывали полицию или медбратьев, которые мне говорили, что я больной, наркоман, — утверждает Антон.
Мужчина отметил, что он — донор, сдал недавно кровь, чтобы доказать, что не употребляет наркотики. Также он подтвердил, что трудится журналистом, но закон — за его родных, а не на его стороне. Якобы его выгоняли из жилья сотрудники правоохранительных органов по инициативе родни. А до того, как он переписал долю в квартире, с ним хорошо обращались. Он добавил, что вымещал агрессию на мебели и предметах быта, так как это лучше, чем применять физическую силу к людям, а родные порой вынуждают его к этому. При этом, он желает с семьей помириться, либо забыть все и уехать.
Корреспондент НГС обратился в полицию с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве попросили отправить письменный запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.
Ранее НГС писал о том, что сибиряк ночью разбил машину бывшей жены, а потом бросил камень в окно тещи. Его забрали сотрудники ГБР.