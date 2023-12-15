«Не думала, что буду ненавидеть его»: сибирячка обвинила брата в издевательствах над матерью — он заявил, что его лишили квартиры

Мнение сестры

В редакцию НГС обратилась дочь пенсионерки Клавдии из Новосибирска Татьяна, которая сейчас живет в другом регионе. По словам Татьяны, ее матери не дает покоя ее младший сын — Антон (имя изменено по просьбе самого мужчины).



— У нас отцы разные, квартира 2-комнатная от моего осталась. Антон родился от другого отца, но тот рано развелся с мамой. Никак не помогал. Раньше жили нормально — мой младший брат, его жена, дети и наша мама. Брат работал в СМИ, а потом начал принимать наркотики. Одно время жили на съемной квартире, а в мае вернулись к маме. И началось. Постоянно устраивает в квартире дебош, переворачивает все вверх дном, мать толкает, — заявила дочь пенсионерки Татьяна.

