Фура съехала в кювет у аэропорта Толмачево — видео с места ДТП

Вечером 11 декабря в Новосибирской области произошло ДТП с участием большегруза. Как сообщил редакции читатель НГС Дмитрий, автомобиль съехал в кювет.
Авария произошла на участке Омского тракта вблизи аэропорта Толмачево. Очевидец заметил место ДТП примерно в 18:00 часов. Публикуем видео.
— Водитель съехал в кювет, — сказал читатель НГС. —На дороге скользко. Рядом никаких машин нет.
На кадрах можно заметить, что автомобиль съехала с дороги, на обочине тракта осталась часть прицепа машины. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать дорожно-транспортное происшествие.