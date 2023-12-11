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Тема дняФура съехала в кювет у аэропорта
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Фура съехала в кювет у аэропорта Толмачево — видео с места ДТП

На месте аварии затруднено движение

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Авария произошла на участке Омского тракта

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Вечером 11 декабря в Новосибирской области произошло ДТП с участием большегруза. Как сообщил редакции читатель НГС Дмитрий, автомобиль съехал в кювет.

Авария произошла на участке Омского тракта вблизи аэропорта Толмачево. Очевидец заметил место ДТП примерно в 18:00 часов. Публикуем видео.

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На обочине тракта осталась часть прицепа машины

Видео: читатель НГС Дмитрий

— Водитель съехал в кювет, — сказал читатель НГС. —На дороге скользко. Рядом никаких машин нет.

На кадрах можно заметить, что автомобиль съехала с дороги, на обочине тракта осталась часть прицепа машины. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать дорожно-транспортное происшествие.

По данным 2ГИС, на участке дороги затруднено движение

По данным 2ГИС, на участке дороги затруднено движение

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Информация о ДТП также появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, на участке дороги затруднено движение.

Несколько дней назад на трассе под Новосибирском дальнобойщик попал в аварию. Мужчина в морозную погоду ждал в кювете спецтехнику.

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