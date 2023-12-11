В аэропорту Красноярска мужчину спас 15-летний школьник. Все проходили мимо, пока его не заметил ребенок

— Подхожу к нему и спрашиваю сначала окружающих. А там тетка сидит рядом. Я спрашиваю: «Что с ним?», а она просто рукой машет. У нее «эффект свидетеля» начался или что, она сидит с ним, и всё, застыла. Я прошелся рядом. Подозрительно лежит, руки раскинул. Мужчина в форме, как у сантехника, попытался его позвать, но он не отвечает. Я его переворачивать не стал и подошел к охране. Я говорю: «Там лежит человек, он там вообще не двигается». Он подбежал, начал трясти, прямо жестко, если бы меня так трясли, у меня бы сотрясение было, он всё равно не встал. Мы подождали минут пять или даже больше и только потом пришли из ФМБА (федерального медико-биологического агентства - прим.ред). И что-то с ним там долго решали, только потом встал. Я не думаю, что он просто заснул, — рассказал мальчик.