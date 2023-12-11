В аэропорту Красноярска мужчину спас 15-летний школьник. Все проходили мимо, пока его не заметил ребенок

В аэропорту Красноярска мужчине стало плохо. Он упал на пол, но к нему не подходили на помощь. О произошедшем рассказал читатель NGS24.RU.
По словам очевидцев, всё произошло 10 декабря в 04:55. 15-летний мальчик заметил, что мужчина потерял сознание. Он уже некоторое время лежал на полу, но никто не реагировал, тогда подросток поспешил на помощь.
— Подхожу к нему и спрашиваю сначала окружающих. А там тетка сидит рядом. Я спрашиваю: «Что с ним?», а она просто рукой машет. У нее «эффект свидетеля» начался или что, она сидит с ним, и всё, застыла. Я прошелся рядом. Подозрительно лежит, руки раскинул. Мужчина в форме, как у сантехника, попытался его позвать, но он не отвечает. Я его переворачивать не стал и подошел к охране. Я говорю: «Там лежит человек, он там вообще не двигается». Он подбежал, начал трясти, прямо жестко, если бы меня так трясли, у меня бы сотрясение было, он всё равно не встал. Мы подождали минут пять или даже больше и только потом пришли из ФМБА (федерального медико-биологического агентства - прим.ред). И что-то с ним там долго решали, только потом встал. Я не думаю, что он просто заснул, — рассказал мальчик.
В аэропорту NGS24.RU прокомментировали произошедшее.
— ФМБА не имеет никакого отношения к этому случаю. Вызов к данному пассажиру был принят дежурными медицинскими работниками здравпункта аэровокзала международного аэропорта Красноярск. Согласно статье 13 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну, и их разглашение не допускается, — рассказал представитель аэропорта.
В августе НГС рассказывал, как в Новосибирске врач дважды оказал первую помощь людям. Одному из них потребовалась поддержка медика на борту самолета во время полета, а второму — в аэропорту Толмачево.