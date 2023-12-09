Здесь убили главу района и хирурга, подросток топором зарубил семью, а другой сжег ровесницу. Аномальная зона или синдром Вертера?

Примерно в то же время в поселке убили местного хирурга — зарезали прямо в кабинете. Преступник ушел тихо, его, как и в случае с мэром, не нашли и не задержали.



Еще один страшный случай произошел в 2019 году. 42-летний местный поссорился с подругой, облил ее спиртом и поджег. Женщина получила страшные ожоги и в итоге умерла. Извергу назначили девять лет колонии.

