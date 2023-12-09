Здесь убили главу района и хирурга, подросток топором зарубил семью, а другой сжег ровесницу. Аномальная зона или синдром Вертера?

Октябрьский округ Пермского края часто попадает в криминальную сводку. Здесь происходят самые жестокие преступления не только для региона, но и для всей страны. Два года назад
Наши коллеги из 59.RU попытались разобраться, чем вызвана агрессия, судя по новостным сводкам, буквально витающая в воздухе Октябрьского района, — особенностью места, людей или бездействием властей? А может быть, здесь и вовсе аномальная зона? За ответами обратились к местным жителям, блогеру, властям, батюшке, психологу и даже экстрасенсам.
И мэра убили, и хирурга
Местные жители подтверждают, что в поселке Октябрьском непростая криминальная обстановка. Причем происходить страшные события начали не сейчас. В разговоре с нашим журналистом они вспомнили и более давние события. Так, в 2003 году здесь убили бывшего главу Октябрьского района Николая Бессарабова. Это произошло ранним утром во дворе его собственного дома, преступник, которого в итоге так и не нашли, напал на него с ножом. Санитарной авиацией его доставили в пермскую больницу, но спасти главу не удалось.
Примерно в то же время в поселке убили местного хирурга — зарезали прямо в кабинете. Преступник ушел тихо, его, как и в случае с мэром, не нашли и не задержали.
Еще один страшный случай произошел в 2019 году.
С 2021 года в Октябрьском началась целая волна жестоких убийств и происшествий. В марте
В октябре того же года в школу поселка Сарс Октябрьского округа пришел
А этим летом в Октябрьском произошел случай, поразивший многих особой жестокостью:
На этом преступления нынешнего года не закончились — осенью подростки избили
Психолог: возможно, это синдром Вертера
Мы спросили у психолога, можно ли с научной точки зрения объяснить жестокость людей, живущих в одном районе.
— Можно предположить синдром Вертера, подражание неизбежно есть, — прокомментировал 59.RU психолог-психоаналитик и психотерапевт Николай Стрелков. — Но это лишь предположение.
Мы обратили его внимание, что речь идет не о самоубийствах, как принято считать в случаях эффекта Вертера, а именно об убийствах, на что психолог отметил, что это непринципиально, так как у шутеров тоже есть такая тенденция.
Синдром Вертера — массовая волна подражающих самоубийств, которые совершаются после самоубийств, широко освещенных в прессе и на ТВ. Явление выявил в
«Чад — смутное состояние души»
А может быть, Октябрьский округ является аномальной зоной или проклятой землей? С этим вопросом мы обратились к экстрасенсам, которые консультируют родственников пропавших людей в группе «Эзотерика. ПОИСК пропавших, потерявшихся людей» во «ВКонтакте», и получили неожиданные интерпретации происходящего в Октябрьском округе.
— В этом округе в деревне Харино (Харино Озеро. — Прим. ред.) жила женщина по имени Анастасия со способностями, — рассказала 59.RU Тамара Холодова, работающая с фотографиями. — Было это очень давно, еще в прошлом веке. У людей умирала живность: куры, свиньи — и тогда ее избили всей деревней до смерти. Ее мать прокляла всех детей, живущих в этом округе.
Другой экстрасенс, представившийся Николаем Николаевичем, предположил, что концентрация происшествий в этом месте связана с его названием.
— Чего ожидать в месте, где протекает река Чад? — рассуждает специалист. — Просто загуглите, безо всякого ясновидения узнаете, что «чад — это смутное состояние души». «Быть в чаду», «очадеть» — значит ошалеть, одуреть. Люди, совершая такие поступки, находятся как в угаре, ошалевшие, в измененном состоянии сознания. Они потом толком и не помнят, что наделали. Первоначально и сам поселок Октябрьский был назван Чад — в честь станции, которая, в свою очередь, получила имя от одноименной реки. С тюркского языка это слово переводится как «перекресток». Другие исследователи убеждены, что наименование связано с чадом, который возникает при сжигании отходов. С точки зрения эзотериков, проживание на перекрестках или в местах сжигания отходов лесоматериалов крайне неблагоприятно. Пребывание в подобных местах приводит к таким явлениям, как спутанность сознания, сомнение в принятии того или иного решения, неадекватное поведение людей и животных, необычные ощущения в теле и психике, возникающие непонятные видения и звуки.
Мы уточнили у сотрудников Октябрьского районного музея происхождение названия местной реки. Оказалось, что действительно, одна из неофициальных версий происхождения этого слова связана с тюркским словом «чат», что означает «перекресток». Единой же официальной версии происхождения названия нет. Но сам поселок действительно назывался Чадом по названию станции и лишь в 1957 году был переименован в Октябрьский в честь Великого Октября. Сейчас рядом есть деревня с историческим названием.
— Река Чад интересна тем, что во время Великой Отечественной войны по ней приплыла икона «Усекновение главы святого Иоанна Крестителя», которую достала из воды жительница улицы Горького Евдокия Шипулина, исцелившаяся после этого от тяжелого заболевания глаз, — рассказал также 59.RU директор музея Сергей Челищев. — Сейчас икона находится в храме святого преподобного Сергия Радонежского в Октябрьском.
Аномальная зона какая-то
Целитель Елена Юртаева обратила внимание на малоприятную энергетику в этом месте. Она считает, что люди здесь испытывают много страхов, а зону называет аномальной.
— Идет большая откачка энергии с нижнего канала, подключка к муладхаре (корневая чарка, располагающаяся на уровне копчика. — Прим. ред.). Место высасывает энергию и вызывает пьянство, агрессию.
Елена считает, что ситуацию можно изменить, совершив ритуал: попросить прощения у матушки-Земли, принести дары духам места: фрукты, колосья пшеницы — попросить защиты для жителей и раскаяться за совершенные в прошлом нехорошие поступки, наладить контакт с духами места.
Экстрасенс Ирина Лонова назвала эту зону «мертвым полем».
— Возможно, это было когда-то ритуальным местом жертвоприношения, то есть исторически криминальным местом, — считает экстрасенс. — Поэтому души стремятся туда, как бы разделяя участь и опыт предков. Нельзя сказать, что вся территория несет в себе функцию некоего чистилища, есть более агрессивные люди, а есть менее. По видению это определенное кольцо, от которого рассеивается негативный заряд.
Таролог Лана Духова увидела в этом месте трещину в земле, откуда идет темная энергия, которая связана с тайной и аномалией. «Страдают именно дети. Это как капище». В своем видении женщина спросила, что делать, и ей ответили: «Найти это место и залить водой водоем, он будет защищать». Мы тут же вспомнили про то, что в Октябрьском районе есть злополучное Щучье озеро, из которого в 2019 году начала неожиданно уходить вода. Мы ездили тогда на озеро, и местная жительница Елена, бывшая сотрудница местного леспромхоза, обратила наше внимание, что «вода ускользает прямо на глазах, словно где-то есть дыра».
Люди сами виноваты
А вот Марина Селезнёва, занимающаяся диагностикой по фото, сказала, что дело вовсе не в земле, а в разрушающем посыле от самих людей.
— Они как бы запрограммированы, что живут в нехорошем месте, — считает женщина. — Не стремятся это исправить, сами себя и свое поле сжирают. Много самонегатива, а когда это соединяется всё в одном месте, эта отрицательная энергия и начинает работать. Ее мнение — нужно менять коллективное сознание.
Ирина Пылаева на картах Таро увидела территорию Октябрьского округа как крест, судьбу, а также унылость, безверие и бесплодность неких новых позитивных энергий.
— У места нет защиты, развития, у людей опускаются руки, — считает таролог. — Здесь много жертв и воровства. Может быть, край вообще разворовывают. В общем смысле нет у людей веры, идеалов, любви.
Экстрасенс Том Холланд считает, что в этом месте определенно есть аномалия.
— Вижу и чувствую, что люди здесь злые, не уважают природу и нарушают ее баланс, — уточняет Том. — Вот духи и гневаются на население, что те их потревожили. Негативная энергетика только лишь нарастает с каждым годом. Там будут пропадать люди и происходить разного рода события, но в определенное время года, так как временами здесь нарушается баланс между положительной энергетикой и отрицательной.
Том считает, что ситуация может поутихнуть, если в Октябрьском появится маг или ведьма, которые смогут создать здесь место силы и задобрить духов места.
Но и сами люди, чтобы не подпитывать негативную энергию этого места, должны стать добрее.
У многих экстрасенсов в их видениях вышли проблемы, связанные с детьми. Ситуацию можно исправить через раскаяние, духовный рост, а также обращение к музыке, искусству и красоте. По мнению этих специалистов, вести за собой людей в Октябрьском должны представители власти. Возможно, это и есть те самые «маги» и «колдуньи» на языке ясновидящих.
«Что-то человеческое у нас сбой дает»
Интересно, что сами власти тоже обеспокоены ситуацией в Октябрьском, по крайней мере, на словах. Когда летом хоронили подожженную девочку, на прощании с ней был глава Октябрьского района Георгий Поезжаев. Говоря о виновнике трагедии, он затронул тему воспитания молодежи. По словам Поезжаева, обществу нужно что-то менять. После отпевания девочки в храме глава дал комментарий нашему корреспонденту.
— Конечно, это такая страшная боль и утрата, но понятно, что мы должны искать глубину, причины вот таких действий среди людей, поскольку это не первый случай, в том числе и на нашей земле, — поделился с 59.RU Георгий Поезжаев. — Тут много-много раз еще надо будет всем обществом обсуждать, собираться, ну и, конечно же, как-то менять отношение к воспитанию нашего подрастающего поколения. Что-то делали не так. Накормили, одели, а что-то человеческое у нас сбой дает. Сегодня искренние слова соболезнования родным [погибшей девочки], ну и предупреждение, что нам надо что-то делать.
Дозвониться во время подготовки этой статьи до главы мы не смогли, он так и не взял трубку. Оба телефона местной администрации четко работали в режиме «занято».
«В Октябрьском нет хозяина»
Местный блогер Альберт Халимов, ведущий группу «Реальный Октябрьский» во «ВКонтакте», в курсе всех событий в поселке и считает, что за преступлениями стоит не мистика, а сами люди.
— Ничего аномального здесь нет, а есть безнаказанность и беспредел, полная деградация государственных служб и лишь имитация работы, — считает Альберт Халимов. — Вся работа проводится только на бумаге, но по факту ничего никто не делает.
По мнению Альберта, в Октябрьском есть проблемы с наркотиками и коррупцией, но местные жители настолько запуганы, что не могут дать показания.
— Например, на днях местный житель написал мне о смерти грудного ребенка, но сообщил мне это анонимно, потому что боится, — говорит Альберт.
Блогер прокомментировал и жестокие убийства, о которых мы писали раньше.
— Мальчик, зарубивший семью топором, погибшая сожженная девочка и парень, убивший ее, — все они учились в одной школе, но психологи там практически не работают, а наркота процветает. Вскоре после того, как погибла эта обгоревшая несчастная девочка, директору объявили благодарность за воспитание и хорошие показания. Что уж тут говорить?
Альберт прокомментировал и недавний случай похищения человека в Октябрьском, которого увезли в лес и потребовали 50 тысяч.
— Насколько мне известно, это дело связано с наркотиками, но в официальном релизе, который полиция выдала лишь через месяц после похищения, об этом ни слова. По моим сведениям, в этом деле фигурирует родной брат участковой. В Октябрьском не хватает людей из центра, которые бы занялись проверками, и тогда бы появился порядок. Но всем плевать на Октябрьский, он находится за 200 километров от Перми.
Мы попросили и других жителей прокомментировать криминальную ситуацию. Многие винят во всем родителей, которым некогда заниматься воспитанием детей, и пьянство.
— Дети предоставлены сами себе, — говорит Елена. — Недостаточно организован досуг, процветает алкоголизм. Уже не одно поколение растет такими. Страшно становится.
— Надо всё и всех менять, — считает еще одна жительница Октябрьского Наталья. — Как говорится, «рыба гниет с головы». В Октябрьском нет хозяина.
«Человек, далекий от Бога, озлоблен»
Почему в поселке столько преступлений, мы спросили и у батюшки церкви Преподобного Сергия Радонежского, отца Андрея.
— Случайностей не бывает, — считает батюшка. — Самые громкие преступления совершаются в Октябрьском районе. Я как понимаю? Господь особо следит за нашим районом, и если мы душевно не развиваемся, то совершаем ошибки, порой страшные. У нас есть храм, его видно со всех сторон поселка, но люди, а особенно молодежь, как-то не тянутся к нам. Мы уже и по школам ходим, и воскресная школа у нас открыта, — стараемся своими силами привлечь людей, но к нам приходят в основном пожилые люди. У человека, далекого от Бога, происходят вещи, которые совершаются не сами по себе, а по стечению многих обстоятельств, а может быть, и по наитию нечистого духа. Человек, далекий от Бога, озлоблен и не умеет прощать, а хочет всё время мстить. Исправить его может только духовная жизнь.
Буквально на днях мы сообщали, что в Октябрьском прокуратура отказалась привлекать к административке подростков, избивших школьницу. Мы изучили ответ ведомства, который получила мать пострадавшей.