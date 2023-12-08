«Поэтому я обратилась к Мишустину». Депутат Нина Останина — о стрельбе в Брянске и положении педагогов и детей

По мнению Останиной, важной проблемой стало отсутствие взаимодействия между родительским сообществом и педагогами. Это привело к тому, что в итоге ребенок оказался вне зоны внимания и родителя, и учителя.

— Девочка, устроившая стрельбу в Брянске, прошла тестирование у психолога. Это говорит о том, что у нас качество школьных психологов сегодня просто не позволяет детям решить свои психологические проблемы. Кроме того, ни учитель, ни классный руководитель, ни психолог не увидели проблем, которые испытывает ребенок. Это говорит о полной профнепригодности тех людей, кто работает сегодня в школе, — заявила Останина MSK1.RU.