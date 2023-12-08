«Поэтому я обратилась к Мишустину». Депутат Нина Останина — о стрельбе в Брянске и положении педагогов и детей

Этим утром восьмиклассница устроила стрельбу в брянской гимназии. Она пронесла с собой оружие отца и открыла огонь по одноклассникам во время урока биологии. В результате несколько человек пострадало, есть погибшие. Обо всём, что известно о ЧП в Брянске, мы рассказываем в онлайн-репортаже.
Корреспондент MSK1.RU поговорила с председателем комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной. Депутат рассказала, в чем, по ее мнению, причина трагедии.
Почему произошла трагедия?
Нина Останина в разговоре с MSK1.RU объяснила, что система образования находится в хроническом кризисе.
— Невнимание к тому, что происходит в школах, и создание «витринного благополучия», когда системные проблемы выдаются за единичную, — большая беда, — поделилась она с MSK1.RU.
По мнению Останиной, важной проблемой стало отсутствие взаимодействия между родительским сообществом и педагогами. Это привело к тому, что в итоге ребенок оказался вне зоны внимания и родителя, и учителя.
— Девочка, устроившая стрельбу в Брянске, прошла тестирование у психолога. Это говорит о том, что у нас качество школьных психологов сегодня просто не позволяет детям решить свои психологические проблемы. Кроме того, ни учитель, ни классный руководитель, ни психолог не увидели проблем, которые испытывает ребенок. Это говорит о полной профнепригодности тех людей, кто работает сегодня в школе, — заявила Останина MSK1.RU.
Депутат надеется, что после случившегося произойдут перемены, но не уверена в этом.
— Вопиющие случаи всегда приводят к тому, что на это обращают внимание. Только бы не случилось так, как после трагедии в Татарстане или в Перми. Поговорили и забыли. А выводы хоть сделали? — высказалась она MSK1.RU.
Про обращение к Мишустину
Сегодня Нина Останина направила письмо Михаилу Мишустину. В нем она объяснила, что стрельба в школе — не единичное и не разовое явление. Депутат особенно обратила внимание, что Брянск является приграничной с Украиной территорией, соответственно, школы не защищены и от нападений с украинской стороны:
— Ситуация, которая произошла 7 декабря 2023 года, случилась на приграничной территории, вблизи проведения СВО. В этой связи обращаюсь к вам с просьбой поручить профильным министерствам и Аппарату Правительства РФ проработать вопрос о необходимости создания в структуре МВД или Росгвардии специального подразделения по охране образовательных и досуговых учреждений для детей и подростков на приграничных к зоне проведения СВО территориях, включая территории четырех новых регионов.
Кроме того, Останина попросила премьер-министра организовать проверку всех образовательных учреждений в стране на предмет безопасности.
— Почему в приграничных регионах каждый ребенок у нас не защищен? Там образовательные организации должны находиться под удвоенным, утроенным вниманием, и там, конечно, должны быть профессионалы из
Росгвардии, а не ЧОПы. Мы решаем вопрос об их отправлении в зону СВО, но здесь та же самая зона, — объяснила свою позицию Останина корреспонденту MSK1.RU.
Депутат добавила в разговоре с корреспондентом MSK1.RU, что они направляли такие рекомендации в правительство еще в 2021 году.
— Если и дальше правительство не будет реагировать, депутаты Госдумы, что говорить о рядовом гражданине? Поэтому я обратилась к Мишустину. Просьба не пожалеть денег, выделить их для образовательных организаций. Как могла девочка пронести вот этот метровый обрез в школу? Как не видно этого было? Это можно было предотвратить даже просто не пустив ее с оружием в здание, — возмутилась MSK1.RU председатель комитета по защите семьи.
Она считает, что причина нехватки защитных мер в школах — отсутствие денег, потому что их «жалко».
Роль учителя в жизни ребенка
Останина рассказала MSK1.RU, что еще 30 лет назад классный руководитель знал о жизни ребенка всё, а теперь ситуация обстоит совсем иначе.
— Качество подготовки страдает. Раньше учитель жил жизнью ребенка. Я не хочу винить во всём наше педагогическое сообщество, потому что вся система сломалась. Нельзя было уничтожать советское образование, — объяснила Останина MSK1.RU.
По ее мнению, сейчас образование превратилось в услугу и это влияет на жизни людей в негативном ключе.
— Понимаете, вот эта вот атомизация, когда каждый должен достичь успеха, каждый личность. Да нет, так нельзя. Только в коллективе можно воспитать ребенка. Сейчас мы движения первые создали, но еще не решение проблемы.
Учителя не должны молчать
Нина Останина сообщила MSK1.RU, что разговаривала о низких зарплатах учителей и сложных условиях труда, но добиться изменений не удалось — учителям страшно говорить о своих проблемах. Они боятся увольнений.
— Я собрала учителей в Оренбургской области. Министр образования Оренбурга заявил, что я не права, всё хорошо, зарплата нормальная. Сидевшие учителя молчали.
Нина Останина рассказала MSK1.RU, что учителю необходимо дать право голоса, он должен говорить о проблемах города. Сейчас они молчат, чтобы «остаться на своем рабочем месте, получать зарплату».
— Нельзя учителей использовать в качестве политического инструмента на выборах. Учитель замолчал, — объяснила она MSK1.RU. — Нет учебников в школе — учитель молчит, зарплата низкая — учитель молчит. Ну а куда ему пойти? Особенно если это моногород, а бюджетная сфера дает зарплату хоть худо-бедно.
Учитель не используется в качестве политического инструмента на выборах. Учитель замолчал. Учитель замолчал.
Мы также собрали всё, что известно о девочке, устроившей стрельбу в школе, в отдельном материале.