Две машины вспыхнули около здания автоцентра в Новосибирске

Вечером 7 декабря в Новосибирске произошел пожар на улице Станционная. Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, там загорелись два автомобиля.



Пожар произошел в Ленинском районе на парковке здания №85/1 по улице Станционная. По информации 2ГИС, по указанному адресу находится автоцентр.

