Две машины вспыхнули около здания автоцентра в Новосибирске

Вечером 7 декабря в Новосибирске произошел пожар на улице Станционная. Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, там загорелись два автомобиля.
Пожар произошел в Ленинском районе на парковке здания №85/1 по улице Станционная. По информации 2ГИС, по указанному адресу находится автоцентр.
— Вызов был в 20:41. Ленинский район, улица Станционная, дом 85/1 на парковке горят 2 автомобиля. В течение 5 минут пожарные были на месте и за 7 минут ликвидировали открытое горение, — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что огонь повредил кабину и грузовой отсек одной машины, а также левую сторону второго автомобиля. В результате произошедшего никто не пострадал.
— На пожар реагировали 8 человек личного состава и 2 пожарные автоцистерны, — сообщили специалисты.
Сегодня днем в Октябрьском районе Новосибирска загорелся частный дом. Возгорание сняли на видео очевидцы.