Спали под несколько одеялами: два десятка остались без тепла, когда Новосибирск погрузился в мороз

В Новосибирске 24 дома и один детский сад остались без отопления и горячей воды в момент, когда город начал погружаться в мороз. Это произошло из-за повреждения внутриквартального трубопровода на пересечении улиц Котовского и Широкая. Авария произошла вечером 6 декабря, и только сегодня вечером 7 декабря в домах должны запустить отопление. Об этом редакции НГС сообщили в новосибирском СГК.
Что произошло?
Вечером 6 декабря произошла авария на внутриквартальном трубопроводе на пересечении улиц Котовского и Широкая. В контур отключения попали 24 дома и один детский сад. С 19:00 6 декабря рабочие начали устранять повреждение. В компании отметили, что круглосуточно на объекте работают три бригады и задействованы пять единиц техники.
В СГК отметили, что необходимо было заменить порядка четырех метров поврежденного трубопровода. Ремонт планировали завершить сегодня к 17:00, затем теплосеть собирлись включить в работу.
— После прогрева трубопровода тепло начнет поступать в дома, — прокомментировали в СГК.
В компании заверили, что постоянно замеряют температуру внутри помещения. Так, на 12 часов в доме на ул.Широкая, 19/1 и на ул. Широкая, 21/1 температура +18 градусов. А в детском саду по ул. Широкая, 7/1 температура была +20 градусов.
Чтобы сохранить тепло в домах и детсаду, СГК поставил теплосеть на дренирование. То есть в системах теплоснабжения циркулирует теплая вода.
Что говорят жители?
По словам жителей ул.Широкая, 27, во время аварии в их доме затопило подвал, и он поднимался до верхних этажей. Местная жительница сняла эти последствия на видео.
По словам жителей, сотрудники СГК приехали и откачали воду. НГС также обратился в компанию за комментарием по работам на этом участке.
Жительница Широкая, 27 Ксения рассказала НГС, что в ее доме с 5-6 часов вечера 6 декабря не было ни отопления, ни горячей или холодной воды.
— Мы с ребенком были дома. Воду всякую отключили, даже холодной воды не было примерно до 10 утра 7 числа. Я успела запастись водой. Питьевую воду даже раскупили в магазине. Запасов пятилитровок на полках не осталось, — отметила Ксения.
К утру температура в их доме опустилась до 21 градуса, при этом окна в квартире с вечера 6 декабря были закрыты. Однако днем 7 декабря постепенно батареи в домах становились тёплыми, отметила она. Отопление и воду им пообещали дать до 21 часа 7 декабря.
Кроме того, серьёзный прорыв произошёл рядом с домом на ул. Широкая, 19/1. Жительница рядом стоящего дома на ул.Широкая, 17 Елена рассказала, что около восьми часов вечера видела, как из коллекторов поднимался пар.
Отопление в квартире у Елены с другого дома на ул.Широкая,13 отключили около семи часов вечера, и с 7 до 8 часов батареи уже стали холодные. Поэтому ночью температуру в квартире поддерживали включённые обогреватели, Елена с ребёнком спали под несколькими одеялами.
Елена отметила, что к середине дня 7 декабря из четырех батарей две в её квартире уже стали теплыми.
— Сейчас идет циркуляция горячей воды. Через циркуляцию не все стояки запускаются, их вручную надо включать по несколько раз, — отметила она.
Жителям дома в мэрии пообещали, что полноценно отопление в домах запустят после пяти часов вечера, сообщила Елена. По её словам, в некоторых домах отопление и горячую воду пообещали дать только к 21 часу.
Напомним, что температура в Новосибирской области 7 декабря достигла отметки в -35 градусов по Цельсию. При этом 8 декабря в городе может похолодать и до -37 градусов. Морозы должны продлиться до 13 декабря. С 8 декабря городские службы будут работать в режиме повышенной готовности.