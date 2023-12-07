Спали под несколько одеялами: два десятка остались без тепла, когда Новосибирск погрузился в мороз

— После прогрева трубопровода тепло начнет поступать в дома, — прокомментировали в СГК.

В компании заверили, что постоянно замеряют температуру внутри помещения. Так, на 12 часов в доме на ул.Широкая, 19/1 и на ул. Широкая, 21/1 температура +18 градусов. А в детском саду по ул. Широкая, 7/1 температура была +20 градусов.



Чтобы сохранить тепло в домах и детсаду, СГК поставил теплосеть на дренирование. То есть в системах теплоснабжения циркулирует теплая вода.

Что говорят жители?





По словам жителей ул.Широкая, 27, во время аварии в их доме затопило подвал, и он поднимался до верхних этажей. Местная жительница сняла эти последствия на видео.