Режим повышенной готовности вводят в Новосибирске — с чем он связан

В Новосибирске с 8 декабря городские службы будут работать в режиме повышенной готовности. Решение принял мэр Анатолий Локоть.



— С 8 декабря городские службы приступают к работе в режиме повышенной готовности. Именно с этой даты в городе ожидаются экстремальные температуры ниже -35 градусов, и повышается вероятность чрезвычайных ситуаций, аварий и в пожаров, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

