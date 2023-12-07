Режим повышенной готовности вводят в Новосибирске — с чем он связан

В Новосибирске с 8 декабря городские службы будут работать в режиме повышенной готовности. Решение принял мэр Анатолий Локоть.
— С 8 декабря городские службы приступают к работе в режиме повышенной готовности. Именно с этой даты в городе ожидаются экстремальные температуры ниже -35 градусов, и повышается вероятность чрезвычайных ситуаций, аварий и в пожаров, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
В режиме повышенной готовности начнут работать департаменты мэрии, муниципальная аварийная служба, «Горводоканал», Единая дежурно-диспетчерская служба, МУП «Энергия» и другие организации.
В департаменте ЧС объяснили, что такой режим вводят в случаях серьезных аварий, в праздники, а также «если риски развития ситуации по неблагоприятному сценарию оценивают как вероятные». Режим позволяет городским службам реагировать на ситуацию оперативно, уменьшив количество согласований и уведомлений.
По прогнозу синоптиков, сильные морозы начнутся 8 декабря, в городе может похолодать до -37 градусов. Ожидается, что холода продлятся до 13 декабря.