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Режим повышенной готовности вводят в Новосибирске — с чем он связан

Решение об этом принял мэр

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Режим связан с экстремально низкой температурой

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В Новосибирске с 8 декабря городские службы будут работать в режиме повышенной готовности. Решение принял мэр Анатолий Локоть.

— С 8 декабря городские службы приступают к работе в режиме повышенной готовности. Именно с этой даты в городе ожидаются экстремальные температуры ниже -35 градусов, и повышается вероятность чрезвычайных ситуаций, аварий и в пожаров, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

В режиме повышенной готовности начнут работать департаменты мэрии, муниципальная аварийная служба, «Горводоканал», Единая дежурно-диспетчерская служба, МУП «Энергия» и другие организации.

В департаменте ЧС объяснили, что такой режим вводят в случаях серьезных аварий, в праздники, а также «если риски развития ситуации по неблагоприятному сценарию оценивают как вероятные». Режим позволяет городским службам реагировать на ситуацию оперативно, уменьшив количество согласований и уведомлений.

По прогнозу синоптиков, сильные морозы начнутся 8 декабря, в городе может похолодать до -37 градусов. Ожидается, что холода продлятся до 13 декабря.

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Режим ЧСМорозМэрия НовосибирскаМАСС
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