В Новосибирскую область пришел мороз до -35 градусов — карта самых холодных районов

В Новосибирскую область пришли настоящие морозы. Утром 7 декабря в некоторых районах температура опустилась ниже -30 градусов. Показываем, где в регионе холоднее всего.
Самым холодным стало село Кыштовка — там температура опустилась до -35,4 градусов. В соседнем Северном, по информации «Западно-Сибирского УГМС», похолодало до -33,8 градусов, немного выше температура в Венгерово, там -31,8 градуса. В Барабинске зафиксировали -30,2 градуса, в Чанах -30,7 градусов.
В Новосибирске сегодня утром -22,2 градуса по данным регионального Гидрометцентра.
— В первой половине дня ожидается временами небольшой снег. Ветер северо-западный 3–8 м/с. Температура -22...-24 С, с понижением в течение дня. На дорогах снежные заносы, гололедица, — прогнозирует «Западно-Сибирское УГМС».
На территории Новосибирской области ожидается -21...-26 градусов, местами до -33 градусов. Ветер северо-западный силой 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег. На дорогах местами также возможна гололедица и снежные заносы.
Накануне, 6 декабря, на Новосибирск обрушился сильный снегопад. В результате пробки в городе, по оценке 2ГИС, достигли 11 баллов. Мы собрали хронику событий в онлайн-трансляции. По прогнозу синоптиков, снегопады постепенно будут заканчиваться, а морозы только усилятся.