В Новосибирскую область пришел мороз до -35 градусов — карта самых холодных районов

В Новосибирскую область пришли настоящие морозы. Утром 7 декабря в некоторых районах температура опустилась ниже -30 градусов. Показываем, где в регионе холоднее всего.



Самым холодным стало село Кыштовка — там температура опустилась до -35,4 градусов. В соседнем Северном, по информации «Западно-Сибирского УГМС», похолодало до -33,8 градусов, немного выше температура в Венгерово, там -31,8 градуса. В Барабинске зафиксировали -30,2 градуса, в Чанах -30,7 градусов.