Хотела отомстить за буллинг? Что известно о стрельбе в брянской гимназии к этому часу

— Моя младшая сестра из параллельного класса, 8 «Б», сказала, что стрелявшую буллили в классе. Еще в 8Б классе была математика на момент стрельбы. Их учительница не растерялась и благополучно вывела класс детей из здания, — рассказала MSK1.RU девушка.

Что говорят школьники

По словам школьников, как только они услышали выстрелы, сразу начали баррикадировать кабинеты.