Хотела отомстить за буллинг? Что известно о стрельбе в брянской гимназии к этому часу

Утром в четверг, 7 декабря, в брянской гимназии № 5 восьмиклассница устроила стрельбу. Она пронесла с собой ружье отца и открыла огонь по однокашникам во время урока биологии. Все подробности происшествия мы собираем в онлайн-трансляции.
Что произошло
В результате стрельбы пострадали пять человек, двое погибли. Среди них сама восьмиклассница, она покончила с собой. По предварительным данным,
Как сообщает ТАСС, в брянской гимназии не работала рамка металлодетектора. Стрельба произошла во время урока биологии. Девочка поднялась на
В момент трагедии в кабинете биологии находилась сестра-близнец стрелявшей. По предварительным данным, она не пострадала.
По информации Shot, восьмиклассницу долгое время травили одноклассники. Об этом же MSK1.RU рассказала бывшая ученица гимназии Анастасия Бирюкова.
— Моя младшая сестра из параллельного класса, 8 «Б», сказала, что стрелявшую буллили в классе. Еще в 8Б классе была математика на момент стрельбы. Их учительница не растерялась и благополучно вывела класс детей из здания, — рассказала MSK1.RU девушка.
Что говорят школьники
По словам школьников, как только они услышали выстрелы, сразу начали баррикадировать кабинеты.
— Мы просто сидели на английском и услышали выстрелы. Встаем — сразу слышим второй, третий выстрел. У нас паника, мы начинаем закрывать окна, ставить парты друг на друга. Из учителей никто не отвечает ничего. Оказалось, девочка из
Один из раненых — 14-летний мальчик. Он получил ранения в предплечье и колено, потерял много крови. Сейчас врачи борются за его жизнь, он находится в реанимации, сообщает Shot.
На месте погибла девочка.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко взял состояние пострадавших на контроль.
СК возбудил уголовное дело
По факту стрельбы в гимназии возбуждено уголовное дело по
— По предварительным данным следствия, 14-летняя девушка принесла в школу помповое ружье, из которого произвела выстрелы в своих одноклассников. В результате произошедшего двое погибли (одна из них — стрелявшая), пятеро пострадавших, в настоящее время они доставлены в медицинское учреждение, — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления. Они проводят следственные действия, устанавливают мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего.
Задержали отца восьмиклассницы
По данным Shot, полиция задержала отца и мать восьмиклассницы. В настоящее время мужчину допрашивают. Вчера у задержанного был день рождения —
Минпросвещения РФ направило в Брянск оперативную группу, которая будет вместе с оперативными службами работать на месте. Как сообщают в ведомстве, в связи с ЧП школьникам, педагогам и родителям оказывают психологическую помощь.
Ранее стрельба в школе произошла в Ижевске. 34-летний выпускник Артем Казанцев пришел в школу и открыл стрельбу по охранникам, учителям и детям. Сразу погибли 17 человек, из них 11 — ребята в возрасте от семи до пятнадцати лет. Еще одна пострадавшая,
Почитайте репортаж MSK1.RU о том, как Ижевск переживал эту страшную трагедию. Мы также публиковали рассказ школьницы, находившейся в момент стрельбы в здании, и монолог дедушки, потерявшего своего внука. Все публикации на тему теракта в школе