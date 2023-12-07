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Тема дняОнлайн из Брянска: девочка открыла огонь в школе
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Стрельба в брянской школе

Хотела отомстить за буллинг? Что известно о стрельбе в брянской гимназии к этому часу

В результате ЧП пострадали пять человек, двое погибли

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По словам школьников, как только они услышали выстрелы, сразу начали баррикадировать кабинеты

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Утром в четверг, 7 декабря, в брянской гимназии № 5 восьмиклассница устроила стрельбу. Она пронесла с собой ружье отца и открыла огонь по однокашникам во время урока биологии. Все подробности происшествия мы собираем в онлайн-трансляции.

Что произошло

В результате стрельбы пострадали пять человек, двое погибли. Среди них сама восьмиклассница, она покончила с собой. По предварительным данным, 14-летняя школьница стреляла из охотничьего ружья «Бекас-3», принадлежавшего ее отцу. Она спрятала оружие в тубусе и так пронесла в школу.

Как сообщает ТАСС, в брянской гимназии не работала рамка металлодетектора. Стрельба произошла во время урока биологии. Девочка поднялась на 4-й этаж гимназии, вошла в кабинет и открыла огонь. Дети спрятались под партами, учителя пытались поговорить с ней, но безуспешно. По некоторым данным, всего восьмиклассница произвела 5 выстрелов. Момент стрельбы попал на видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Mash / T.me

В момент трагедии в кабинете биологии находилась сестра-близнец стрелявшей. По предварительным данным, она не пострадала.

По информации Shot, восьмиклассницу долгое время травили одноклассники. Об этом же MSK1.RU рассказала бывшая ученица гимназии Анастасия Бирюкова.

— Моя младшая сестра из параллельного класса, 8 «Б», сказала, что стрелявшую буллили в классе. Еще в 8Б классе была математика на момент стрельбы. Их учительница не растерялась и благополучно вывела класс детей из здания, — рассказала MSK1.RU девушка.

Что говорят школьники

По словам школьников, как только они услышали выстрелы, сразу начали баррикадировать кабинеты.

— Мы просто сидели на английском и услышали выстрелы. Встаем — сразу слышим второй, третий выстрел. У нас паника, мы начинаем закрывать окна, ставить парты друг на друга. Из учителей никто не отвечает ничего. Оказалось, девочка из 8-го класса пришла с оружием и начала стрелять, — рассказал один из учеников гимназии телеграм-каналу Mash.

Один из раненых — 14-летний мальчик. Он получил ранения в предплечье и колено, потерял много крови. Сейчас врачи борются за его жизнь, он находится в реанимации, сообщает Shot.

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На месте погибла девочка.

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко взял состояние пострадавших на контроль.

СК возбудил уголовное дело

По факту стрельбы в гимназии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

— По предварительным данным следствия, 14-летняя девушка принесла в школу помповое ружье, из которого произвела выстрелы в своих одноклассников. В результате произошедшего двое погибли (одна из них — стрелявшая), пятеро пострадавших, в настоящее время они доставлены в медицинское учреждение, — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления. Они проводят следственные действия, устанавливают мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего.

Задержали отца восьмиклассницы

По данным Shot, полиция задержала отца и мать восьмиклассницы. В настоящее время мужчину допрашивают. Вчера у задержанного был день рождения — 53-летие. Возможно, именно тогда девочка украла ружье.

Минпросвещения РФ направило в Брянск оперативную группу, которая будет вместе с оперативными службами работать на месте. Как сообщают в ведомстве, в связи с ЧП школьникам, педагогам и родителям оказывают психологическую помощь.

Ранее стрельба в школе произошла в Ижевске. 34-летний выпускник Артем Казанцев пришел в школу и открыл стрельбу по охранникам, учителям и детям. Сразу погибли 17 человек, из них 11 — ребята в возрасте от семи до пятнадцати лет. Еще одна пострадавшая, 67-летняя женщина, скончалась 8 ноября. 15 человек получили травмы.

Почитайте репортаж MSK1.RU о том, как Ижевск переживал эту страшную трагедию. Мы также публиковали рассказ школьницы, находившейся в момент стрельбы в здании, и монолог дедушки, потерявшего своего внука. Все публикации на тему теракта в школе № 88 можно найти в специальном разделе.

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