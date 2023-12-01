Кусок шлифовального камня пробил голову сибиряку — инцидент произошел на заводе «Алтайвагон»

В Алтайском крае на заводе «Алтайвагон» обломок шлифовального круга пробил голову 30-летнему рабочему. Как сообщает Mash Siberia, инцидент произошел в ночь на 25 ноября, но о нем стало известно только сегодня — 1 декабря. Медик «Алтайвагона» оказала первую помощь. А потом вместе с начальником участка заявила, что травмы несерьезные.
Когда пострадавшего привезли домой, его девушка вызвала скорую. Только утром мужчине провели трепанацию черепа. Все это время на мозг давила кость.
После операции мужчину парализовало. Сейчас, отмечает издание, он уже немного двигается, но пока не говорит. Региональный следком возбудил уголовное дело, об этом говорится в пресс-релизе ведомства. Руководство предприятия утверждает, что они вызвали скорую своему сотруднику, а сейчас проверяют завод.
Однако другие работники рассказали изданию, что это — не первый случай травмы на «Алтайвагоне». Якобы им поставляют бракованный материал, и шлифовальные камни уже ломались.
Корреспондент NGS22.RU позвонила в рубцовский филилал «Алтайвагона«на несколько номеров, указанных на сайте завода. Но представители фирмы либо не брали, либо бросали трубку.
«Алтайвагон» специализируется на производстве прицепов для железнодорожного транспорта. На базе компании работают три предприятия, головное — в Новоалтайске, там делают модели подвижного грузового состава. В Кемерово создают оборудование для химической и угольной промышленности: автоцистерны, рулоновозы и полувагоны. В Рубцовске готовят стальное вагонное литье.
Ранее жительница Новосибирска врезалась в стеклянную стену в магазине Marmalato и разбила лоб. Рану, как написала сибирячка, пришлось зашивать в частной клинике, а в магазине пообещали возместить ущерб и провести работу с персоналом.