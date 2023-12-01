Кусок шлифовального камня пробил голову сибиряку — инцидент произошел на заводе «Алтайвагон»

В Алтайском крае на заводе «Алтайвагон» обломок шлифовального круга пробил голову 30-летнему рабочему. Как сообщает Mash Siberia, инцидент произошел в ночь на 25 ноября, но о нем стало известно только сегодня — 1 декабря. Медик «Алтайвагона» оказала первую помощь. А потом вместе с начальником участка заявила, что травмы несерьезные.